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Williams Camacho Duran

Williams trader3

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交易:
879
盈利交易:
696 (79.18%)
亏损交易:
183 (20.82%)
最好交易:
147.05 USD
最差交易:
-401.31 USD
毛利:
5 006.74 USD (227 759 pips)
毛利亏损:
-2 611.45 USD (91 927 pips)
最大连续赢利:
33 (22.79 USD)
最大连续盈利:
678.41 USD (25)
夏普比率:
0.17
交易活动:
52.04%
最大入金加载:
107.89%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.05
长期交易:
508 (57.79%)
短期交易:
371 (42.21%)
利润因子:
1.92
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
7.19 USD
平均损失:
-14.27 USD
最大连续失误:
8 (-43.90 USD)
最大连续亏损:
-401.73 USD (3)
每月增长:
55.95%
年度预测:
678.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.87 USD
最大值:
591.37 USD (18.03%)
相对跌幅:
结余:
21.47% (591.37 USD)
净值:
12.34% (83.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.a 320
USDJPY.a 63
NAS100.a 53
USDCHF.a 39
EURJPY.a 38
GBPJPY.a 29
ETSY.US.a 29
US500.a 25
US30.a 24
EURUSD.a 23
EURNZD.a 22
GBPUSD.a 20
GBPCHF.a 17
XAUEUR.a 17
XAUJPY.a 14
AUDUSD.a 13
EURCHF.a 13
EURGBP.a 12
NZDJPY.a 11
EURAUD.a 11
AUDNZD.a 10
CADCHF.a 8
NZDUSD.a 8
CHFJPY.a 8
GBPAUD.a 7
AUDCHF.a 7
GBPNZD.a 7
NatGas.a 6
AUDJPY.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
MSFT.US-24.a 2
EURCAD.a 1
V.US.a 1
CADJPY.a 1
MSFT.US.a 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.a 1K
USDJPY.a 257
NAS100.a 57
USDCHF.a 179
EURJPY.a 113
GBPJPY.a 386
ETSY.US.a -138
US500.a -61
US30.a 195
EURUSD.a 78
EURNZD.a -129
GBPUSD.a 312
GBPCHF.a 55
XAUEUR.a -1
XAUJPY.a 44
AUDUSD.a 7
EURCHF.a -16
EURGBP.a 13
NZDJPY.a 6
EURAUD.a 38
AUDNZD.a -10
CADCHF.a 26
NZDUSD.a 10
CHFJPY.a 30
GBPAUD.a 73
AUDCHF.a -21
GBPNZD.a -216
NatGas.a -11
AUDJPY.a 64
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
MSFT.US-24.a 3
EURCAD.a 48
V.US.a 8
CADJPY.a 3
MSFT.US.a 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.a 90K
USDJPY.a 6.1K
NAS100.a 5.9K
USDCHF.a 2.1K
EURJPY.a 3.7K
GBPJPY.a 7.4K
ETSY.US.a -11K
US500.a -719
US30.a 21K
EURUSD.a 1.4K
EURNZD.a -297
GBPUSD.a 3.2K
GBPCHF.a 680
XAUEUR.a 411
XAUJPY.a 5.6K
AUDUSD.a -765
EURCHF.a -788
EURGBP.a 235
NZDJPY.a 360
EURAUD.a -597
AUDNZD.a 32
CADCHF.a 476
NZDUSD.a -34
CHFJPY.a 259
GBPAUD.a 1.4K
AUDCHF.a -443
GBPNZD.a -1K
NatGas.a -20
AUDJPY.a 1K
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
MSFT.US-24.a 67
EURCAD.a 608
V.US.a 82
CADJPY.a 43
MSFT.US.a 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +147.05 USD
最差交易: -401 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +22.79 USD
最大连续亏损: -43.90 USD

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无数据

Trader algoritmico
没有评论
2026.08.11 19:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Williams trader3
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USD
61
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879
79%
52%
1.91
2.73
USD
21%
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