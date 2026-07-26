- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
879
盈利交易:
696 (79.18%)
亏损交易:
183 (20.82%)
最好交易:
147.05 USD
最差交易:
-401.31 USD
毛利:
5 006.74 USD (227 759 pips)
毛利亏损:
-2 611.45 USD (91 927 pips)
最大连续赢利:
33 (22.79 USD)
最大连续盈利:
678.41 USD (25)
夏普比率:
0.17
交易活动:
52.04%
最大入金加载:
107.89%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.05
长期交易:
508 (57.79%)
短期交易:
371 (42.21%)
利润因子:
1.92
预期回报:
2.73 USD
平均利润:
7.19 USD
平均损失:
-14.27 USD
最大连续失误:
8 (-43.90 USD)
最大连续亏损:
-401.73 USD (3)
每月增长:
55.95%
年度预测:
678.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.87 USD
最大值:
591.37 USD (18.03%)
相对跌幅:
结余:
21.47% (591.37 USD)
净值:
12.34% (83.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|320
|USDJPY.a
|63
|NAS100.a
|53
|USDCHF.a
|39
|EURJPY.a
|38
|GBPJPY.a
|29
|ETSY.US.a
|29
|US500.a
|25
|US30.a
|24
|EURUSD.a
|23
|EURNZD.a
|22
|GBPUSD.a
|20
|GBPCHF.a
|17
|XAUEUR.a
|17
|XAUJPY.a
|14
|AUDUSD.a
|13
|EURCHF.a
|13
|EURGBP.a
|12
|NZDJPY.a
|11
|EURAUD.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|CADCHF.a
|8
|NZDUSD.a
|8
|CHFJPY.a
|8
|GBPAUD.a
|7
|AUDCHF.a
|7
|GBPNZD.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDJPY.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|MSFT.US-24.a
|2
|EURCAD.a
|1
|V.US.a
|1
|CADJPY.a
|1
|MSFT.US.a
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|1K
|USDJPY.a
|257
|NAS100.a
|57
|USDCHF.a
|179
|EURJPY.a
|113
|GBPJPY.a
|386
|ETSY.US.a
|-138
|US500.a
|-61
|US30.a
|195
|EURUSD.a
|78
|EURNZD.a
|-129
|GBPUSD.a
|312
|GBPCHF.a
|55
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|-1
|XAUJPY.a
|44
|AUDUSD.a
|7
|EURCHF.a
|-16
|EURGBP.a
|13
|NZDJPY.a
|6
|EURAUD.a
|38
|AUDNZD.a
|-10
|CADCHF.a
|26
|NZDUSD.a
|10
|CHFJPY.a
|30
|GBPAUD.a
|73
|AUDCHF.a
|-21
|GBPNZD.a
|-216
|NatGas.a
|-11
|AUDJPY.a
|64
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|MSFT.US-24.a
|3
|EURCAD.a
|48
|V.US.a
|8
|CADJPY.a
|3
|MSFT.US.a
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|90K
|USDJPY.a
|6.1K
|NAS100.a
|5.9K
|USDCHF.a
|2.1K
|EURJPY.a
|3.7K
|GBPJPY.a
|7.4K
|ETSY.US.a
|-11K
|US500.a
|-719
|US30.a
|21K
|EURUSD.a
|1.4K
|EURNZD.a
|-297
|GBPUSD.a
|3.2K
|GBPCHF.a
|680
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|411
|XAUJPY.a
|5.6K
|AUDUSD.a
|-765
|EURCHF.a
|-788
|EURGBP.a
|235
|NZDJPY.a
|360
|EURAUD.a
|-597
|AUDNZD.a
|32
|CADCHF.a
|476
|NZDUSD.a
|-34
|CHFJPY.a
|259
|GBPAUD.a
|1.4K
|AUDCHF.a
|-443
|GBPNZD.a
|-1K
|NatGas.a
|-20
|AUDJPY.a
|1K
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|MSFT.US-24.a
|67
|EURCAD.a
|608
|V.US.a
|82
|CADJPY.a
|43
|MSFT.US.a
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.05 USD
最差交易: -401 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +22.79 USD
最大连续亏损: -43.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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结余
周
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
371%
0
0
USD
USD
899
USD
USD
61
0%
879
79%
52%
1.91
2.73
USD
USD
21%
1:30