- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
11 (64.70%)
Убыточных трейдов:
6 (35.29%)
Лучший трейд:
4.70 EUR
Худший трейд:
-3.99 EUR
Общая прибыль:
23.20 EUR (2 132 pips)
Общий убыток:
-12.49 EUR (1 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
5.93 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
97.53%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.63 EUR
Средняя прибыль:
2.11 EUR
Средний убыток:
-2.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.99 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.99 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 EUR
Максимальная:
4.01 EUR (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (4.00 EUR)
По эквити:
1.74% (17.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|184
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.70 EUR
Худший трейд: -4 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.93 EUR
Макс. убыток в серии: -3.99 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 448
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.55 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|4.73 × 30
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|5.33 × 3
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Monitoring Signal Auscadia EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
2
100%
17
64%
98%
1.85
0.63
EUR
EUR
2%
1:100