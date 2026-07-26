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Сигналы / MetaTrader 5 / Auscadia EA
Marcus Glink

Auscadia EA

Marcus Glink
Marcus Glink

Marcus Glink

25 years trading forex, 10 years building EAs — privately until now. Since 2026 I publish here on MQL5.
Development is my free time, not my job: no pressure to ship something every month, and room to talk to the people using my work.
Questions are welcome by private message.
1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
RoboForex-ECN
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
11 (64.70%)
Убыточных трейдов:
6 (35.29%)
Лучший трейд:
4.70 EUR
Худший трейд:
-3.99 EUR
Общая прибыль:
23.20 EUR (2 132 pips)
Общий убыток:
-12.49 EUR (1 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
5.93 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
97.53%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.63 EUR
Средняя прибыль:
2.11 EUR
Средний убыток:
-2.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.99 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.99 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 EUR
Максимальная:
4.01 EUR (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (4.00 EUR)
По эквити:
1.74% (17.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 184
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.70 EUR
Худший трейд: -4 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.93 EUR
Макс. убыток в серии: -3.99 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
Exness-MT5Real3
0.50 × 2
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
GoMarkets-Live
1.00 × 2
RoboForex-ECN
1.50 × 448
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
CapitalPointTrading-MT5-4
4.55 × 33
VantageInternational-Live 13
4.73 × 30
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
FPTradingLLC-Live
5.33 × 3
еще 27...
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Monitoring Signal Auscadia EA
Нет отзывов
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 22:53
Share of trading days is too low
2026.07.26 22:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 19:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 19:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 19:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 19:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Auscadia EA
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1K
EUR
2
100%
17
64%
98%
1.85
0.63
EUR
2%
1:100
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