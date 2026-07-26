- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
5.52 EUR
最差交易:
-3.99 EUR
毛利:
28.72 EUR (2 429 pips)
毛利亏损:
-14.87 EUR (2 138 pips)
最大连续赢利:
3 (5.93 EUR)
最大连续盈利:
5.93 EUR (3)
夏普比率:
0.28
交易活动:
91.31%
最大入金加载:
4.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.45
长期交易:
10 (52.63%)
短期交易:
9 (47.37%)
利润因子:
1.93
预期回报:
0.73 EUR
平均利润:
2.39 EUR
平均损失:
-2.12 EUR
最大连续失误:
1 (-3.99 EUR)
最大连续亏损:
-3.99 EUR (1)
每月增长:
1.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 EUR
最大值:
4.01 EUR (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.40% (4.00 EUR)
净值:
1.74% (17.45 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|291
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.52 EUR
最差交易: -4 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.93 EUR
最大连续亏损: -3.99 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|1.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 449
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.55 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|4.73 × 30
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|5.33 × 3
Monitoring Signal Auscadia EA
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
3
100%
19
63%
91%
1.93
0.73
EUR
EUR
2%
1:100