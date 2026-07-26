СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ORB Wizard 1k to 10k
Robinson Bouricand

ORB Wizard 1k to 10k

Robinson Bouricand
Robinson Bouricand

Robinson Bouricand

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 67 USD в месяц
прирост с 2026 27%
VantageMarkets-Live 14
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
46 (56.79%)
Убыточных трейдов:
35 (43.21%)
Лучший трейд:
58.42 USD
Худший трейд:
-68.15 USD
Общая прибыль:
780.54 USD (993 481 pips)
Общий убыток:
-511.97 USD (573 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (199.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.17 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
83.52%
Макс. загрузка депозита:
10.37%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
63 (77.78%)
Коротких трейдов:
18 (22.22%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
16.97 USD
Средний убыток:
-14.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-125.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.61 USD (5)
Прирост в месяц:
26.86%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
175.80 USD
Максимальная:
190.42 USD (18.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.77% (190.42 USD)
По эквити:
8.28% (82.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GER40 18
DJ30 17
XAUUSD 12
USDJPY 12
BTCUSD 11
NAS100 6
EURUSD 3
GBPJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GER40 -18
DJ30 81
XAUUSD 77
USDJPY -9
BTCUSD 34
NAS100 115
EURUSD -10
GBPJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GER40 -16K
DJ30 81K
XAUUSD 7.7K
USDJPY -513
BTCUSD 233K
NAS100 115K
EURUSD -510
GBPJPY -368
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.42 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +199.17 USD
Макс. убыток в серии: -125.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
4.50 × 8
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Public challenge: growing an account from $1,000 to $10,000 using ORB Wizard. Livestreaming the account 24/7 on YouTube.
Нет отзывов
2026.07.31 10:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 13:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 13:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 19:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 19:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 19:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 19:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ORB Wizard 1k to 10k
67 USD в месяц
27%
0
0
USD
1.3K
USD
3
90%
81
56%
84%
1.52
3.32
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.