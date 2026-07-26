- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
46 (56.79%)
Убыточных трейдов:
35 (43.21%)
Лучший трейд:
58.42 USD
Худший трейд:
-68.15 USD
Общая прибыль:
780.54 USD (993 481 pips)
Общий убыток:
-511.97 USD (573 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (199.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.17 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
83.52%
Макс. загрузка депозита:
10.37%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
63 (77.78%)
Коротких трейдов:
18 (22.22%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
16.97 USD
Средний убыток:
-14.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-125.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.61 USD (5)
Прирост в месяц:
26.86%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
175.80 USD
Максимальная:
190.42 USD (18.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.77% (190.42 USD)
По эквити:
8.28% (82.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GER40
|18
|DJ30
|17
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|12
|BTCUSD
|11
|NAS100
|6
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GER40
|-18
|DJ30
|81
|XAUUSD
|77
|USDJPY
|-9
|BTCUSD
|34
|NAS100
|115
|EURUSD
|-10
|GBPJPY
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GER40
|-16K
|DJ30
|81K
|XAUUSD
|7.7K
|USDJPY
|-513
|BTCUSD
|233K
|NAS100
|115K
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|-368
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.42 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +199.17 USD
Макс. убыток в серии: -125.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Tickmill-Live
|4.50 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
67 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
90%
81
56%
84%
1.52
3.32
USD
USD
19%
1:500