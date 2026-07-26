- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
54 (55.10%)
亏损交易:
44 (44.90%)
最好交易:
58.42 USD
最差交易:
-68.15 USD
毛利:
828.36 USD (1 019 890 pips)
毛利亏损:
-546.62 USD (664 638 pips)
最大连续赢利:
11 (199.17 USD)
最大连续盈利:
199.17 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
85.59%
最大入金加载:
10.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.48
长期交易:
77 (78.57%)
短期交易:
21 (21.43%)
利润因子:
1.52
预期回报:
2.87 USD
平均利润:
15.34 USD
平均损失:
-12.42 USD
最大连续失误:
5 (-125.61 USD)
最大连续亏损:
-125.61 USD (5)
每月增长:
28.17%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
175.80 USD
最大值:
190.42 USD (18.77%)
相对跌幅:
结余:
18.77% (190.42 USD)
净值:
8.28% (82.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GER40
|22
|DJ30
|20
|USDJPY
|17
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|13
|NAS100
|6
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GER40
|0
|DJ30
|86
|USDJPY
|-23
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|26
|NAS100
|115
|EURUSD
|-10
|GBPJPY
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GER40
|-564
|DJ30
|85K
|USDJPY
|-948
|XAUUSD
|9.1K
|BTCUSD
|149K
|NAS100
|115K
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|-368
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.42 USD
最差交易: -68 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +199.17 USD
最大连续亏损: -125.61 USD
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
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每月67 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
91%
98
55%
86%
1.51
2.87
USD
USD
19%
1:500