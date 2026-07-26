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Robinson Bouricand

ORB Wizard 1k to 10k

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98
盈利交易:
54 (55.10%)
亏损交易:
44 (44.90%)
最好交易:
58.42 USD
最差交易:
-68.15 USD
毛利:
828.36 USD (1 019 890 pips)
毛利亏损:
-546.62 USD (664 638 pips)
最大连续赢利:
11 (199.17 USD)
最大连续盈利:
199.17 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
85.59%
最大入金加载:
10.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.48
长期交易:
77 (78.57%)
短期交易:
21 (21.43%)
利润因子:
1.52
预期回报:
2.87 USD
平均利润:
15.34 USD
平均损失:
-12.42 USD
最大连续失误:
5 (-125.61 USD)
最大连续亏损:
-125.61 USD (5)
每月增长:
28.17%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
175.80 USD
最大值:
190.42 USD (18.77%)
相对跌幅:
结余:
18.77% (190.42 USD)
净值:
8.28% (82.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GER40 22
DJ30 20
USDJPY 17
XAUUSD 15
BTCUSD 13
NAS100 6
EURUSD 3
GBPJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GER40 0
DJ30 86
USDJPY -23
XAUUSD 91
BTCUSD 26
NAS100 115
EURUSD -10
GBPJPY -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GER40 -564
DJ30 85K
USDJPY -948
XAUUSD 9.1K
BTCUSD 149K
NAS100 115K
EURUSD -510
GBPJPY -368
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.31 10:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 13:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 13:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 19:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 19:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 19:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 19:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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