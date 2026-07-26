- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
204 (60.00%)
Убыточных трейдов:
136 (40.00%)
Лучший трейд:
100.70 USD
Худший трейд:
-134.52 USD
Общая прибыль:
5 693.97 USD (87 628 pips)
Общий убыток:
-3 212.17 USD (78 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (440.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
543.92 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
20.86%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
8.28
Длинных трейдов:
298 (87.65%)
Коротких трейдов:
42 (12.35%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
7.30 USD
Средняя прибыль:
27.91 USD
Средний убыток:
-23.62 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-71.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-258.29 USD (6)
Прирост в месяц:
18.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
299.71 USD (2.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.00% (299.71 USD)
По эквити:
0.83% (123.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.70 USD
Худший трейд: -135 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +440.79 USD
Макс. убыток в серии: -71.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
|10.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|12.19 × 59
|
GTCGlobalSA-Server 4
|13.00 × 1
|
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
|15.74 × 19
|
Exness-MT5Real40
|18.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-6
|19.28 × 18
九章算数002 10000美金跟单 一次一单 Ai算力交易
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
4
0%
340
60%
21%
1.77
7.30
USD
USD
2%
1:500