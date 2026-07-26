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Сигналы / MetaTrader 5 / Jiuzhangsuanshu002
Jin Cheng Han

Jiuzhangsuanshu002

Jin Cheng Han
Jin Cheng Han

Jin Cheng Han

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
204 (60.00%)
Убыточных трейдов:
136 (40.00%)
Лучший трейд:
100.70 USD
Худший трейд:
-134.52 USD
Общая прибыль:
5 693.97 USD (87 628 pips)
Общий убыток:
-3 212.17 USD (78 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (440.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
543.92 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
20.86%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
8.28
Длинных трейдов:
298 (87.65%)
Коротких трейдов:
42 (12.35%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
7.30 USD
Средняя прибыль:
27.91 USD
Средний убыток:
-23.62 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-71.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-258.29 USD (6)
Прирост в месяц:
18.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
299.71 USD (2.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.00% (299.71 USD)
По эквити:
0.83% (123.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.70 USD
Худший трейд: -135 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +440.79 USD
Макс. убыток в серии: -71.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
15.74 × 19
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
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九章算数002 10000美金跟单 一次一单 Ai算力交易
Нет отзывов
2026.07.26 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jiuzhangsuanshu002
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
16K
USD
4
0%
340
60%
21%
1.77
7.30
USD
2%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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