- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
377
盈利交易:
223 (59.15%)
亏损交易:
154 (40.85%)
最好交易:
100.70 USD
最差交易:
-134.52 USD
毛利:
6 194.89 USD (96 678 pips)
毛利亏损:
-3 435.93 USD (86 353 pips)
最大连续赢利:
12 (440.79 USD)
最大连续盈利:
543.92 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
25.95%
最大入金加载:
2.10%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
9.21
长期交易:
335 (88.86%)
短期交易:
42 (11.14%)
利润因子:
1.80
预期回报:
7.32 USD
平均利润:
27.78 USD
平均损失:
-22.31 USD
最大连续失误:
9 (-71.43 USD)
最大连续亏损:
-258.29 USD (6)
每月增长:
20.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
299.71 USD (2.43%)
相对跌幅:
结余:
2.00% (299.71 USD)
净值:
0.83% (123.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.70 USD
最差交易: -135 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +440.79 USD
最大连续亏损: -71.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
九章算数002 10000美金跟单 一次一单 Ai算力交易
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
4
0%
377
59%
26%
1.80
7.32
USD
USD
2%
1:500