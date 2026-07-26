- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 862
Прибыльных трейдов:
859 (46.13%)
Убыточных трейдов:
1 003 (53.87%)
Лучший трейд:
297.37 USD
Худший трейд:
-511.67 USD
Общая прибыль:
108 253.39 USD (3 165 696 pips)
Общий убыток:
-98 940.73 USD (2 951 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 857.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 004.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
75.81%
Макс. загрузка депозита:
8.88%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
1 369 (73.52%)
Коротких трейдов:
493 (26.48%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
5.00 USD
Средняя прибыль:
126.02 USD
Средний убыток:
-98.64 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-2 083.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 198.34 USD (14)
Прирост в месяц:
14.27%
Годовой прогноз:
173.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 344.03 USD
Максимальная:
7 837.34 USD (40.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.95% (3 798.05 USD)
По эквити:
2.52% (310.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1601
|CHFJPY
|37
|USDJPY
|28
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|26
|EURJPY
|20
|GBPUSD
|19
|EURNZD
|19
|CADJPY
|18
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|USDCHF
|12
|NZDJPY
|12
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5K
|CHFJPY
|1.3K
|USDJPY
|893
|AUDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|410
|EURJPY
|550
|GBPUSD
|-275
|EURNZD
|31
|CADJPY
|546
|NZDUSD
|-110
|EURUSD
|-141
|USDCHF
|-155
|NZDJPY
|65
|AUDUSD
|90
|USDCAD
|-15
|EURGBP
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|95K
|CHFJPY
|32K
|USDJPY
|23K
|AUDJPY
|31K
|GBPJPY
|14K
|EURJPY
|18K
|GBPUSD
|-11K
|EURNZD
|3.2K
|CADJPY
|14K
|NZDUSD
|-139
|EURUSD
|-4K
|USDCHF
|-2.9K
|NZDJPY
|2.2K
|AUDUSD
|3.2K
|USDCAD
|-1.8K
|EURGBP
|-957
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +297.37 USD
Худший трейд: -512 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 857.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 083.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
146%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
63
0%
1 862
46%
76%
1.09
5.00
USD
USD
51%
1:50