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Сигналы / MetaTrader 4 / Shanks23
Mohamad Rizal Iqbal Syah

Shanks23

Mohamad Rizal Iqbal Syah
Mohamad Rizal Iqbal Syah

Mohamad Rizal Iqbal Syah

0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 146%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 862
Прибыльных трейдов:
859 (46.13%)
Убыточных трейдов:
1 003 (53.87%)
Лучший трейд:
297.37 USD
Худший трейд:
-511.67 USD
Общая прибыль:
108 253.39 USD (3 165 696 pips)
Общий убыток:
-98 940.73 USD (2 951 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 857.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 004.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
75.81%
Макс. загрузка депозита:
8.88%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
1 369 (73.52%)
Коротких трейдов:
493 (26.48%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
5.00 USD
Средняя прибыль:
126.02 USD
Средний убыток:
-98.64 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-2 083.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 198.34 USD (14)
Прирост в месяц:
14.27%
Годовой прогноз:
173.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 344.03 USD
Максимальная:
7 837.34 USD (40.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.95% (3 798.05 USD)
По эквити:
2.52% (310.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1601
CHFJPY 37
USDJPY 28
AUDJPY 28
GBPJPY 26
EURJPY 20
GBPUSD 19
EURNZD 19
CADJPY 18
NZDUSD 16
EURUSD 13
USDCHF 12
NZDJPY 12
AUDUSD 8
USDCAD 3
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5K
CHFJPY 1.3K
USDJPY 893
AUDJPY 1.1K
GBPJPY 410
EURJPY 550
GBPUSD -275
EURNZD 31
CADJPY 546
NZDUSD -110
EURUSD -141
USDCHF -155
NZDJPY 65
AUDUSD 90
USDCAD -15
EURGBP -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 95K
CHFJPY 32K
USDJPY 23K
AUDJPY 31K
GBPJPY 14K
EURJPY 18K
GBPUSD -11K
EURNZD 3.2K
CADJPY 14K
NZDUSD -139
EURUSD -4K
USDCHF -2.9K
NZDJPY 2.2K
AUDUSD 3.2K
USDCAD -1.8K
EURGBP -957
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +297.37 USD
Худший трейд: -512 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 857.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 083.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
еще 335...
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Нет отзывов
2026.07.26 18:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.96% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 18:52
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Shanks23
30 USD в месяц
146%
0
0
USD
13K
USD
63
0%
1 862
46%
76%
1.09
5.00
USD
51%
1:50
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