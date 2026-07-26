- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 875
盈利交易:
859 (45.81%)
亏损交易:
1 016 (54.19%)
最好交易:
297.37 USD
最差交易:
-511.67 USD
毛利:
108 253.39 USD (3 165 696 pips)
毛利亏损:
-100 065.67 USD (2 979 969 pips)
最大连续赢利:
18 (1 857.67 USD)
最大连续盈利:
3 004.05 USD (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
72.35%
最大入金加载:
8.88%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.04
长期交易:
1 380 (73.60%)
短期交易:
495 (26.40%)
利润因子:
1.08
预期回报:
4.37 USD
平均利润:
126.02 USD
平均损失:
-98.49 USD
最大连续失误:
25 (-2 083.80 USD)
最大连续亏损:
-2 198.34 USD (14)
每月增长:
1.66%
年度预测:
20.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 344.03 USD
最大值:
7 837.34 USD (40.64%)
相对跌幅:
结余:
50.95% (3 798.05 USD)
净值:
2.52% (310.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1614
|CHFJPY
|37
|USDJPY
|28
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|26
|EURJPY
|20
|GBPUSD
|19
|EURNZD
|19
|CADJPY
|18
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|USDCHF
|12
|NZDJPY
|12
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.9K
|CHFJPY
|1.3K
|USDJPY
|893
|AUDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|410
|EURJPY
|550
|GBPUSD
|-275
|EURNZD
|31
|CADJPY
|546
|NZDUSD
|-110
|EURUSD
|-141
|USDCHF
|-155
|NZDJPY
|65
|AUDUSD
|90
|USDCAD
|-15
|EURGBP
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|67K
|CHFJPY
|32K
|USDJPY
|23K
|AUDJPY
|31K
|GBPJPY
|14K
|EURJPY
|18K
|GBPUSD
|-11K
|EURNZD
|3.2K
|CADJPY
|14K
|NZDUSD
|-139
|EURUSD
|-4K
|USDCHF
|-2.9K
|NZDJPY
|2.2K
|AUDUSD
|3.2K
|USDCAD
|-1.8K
|EURGBP
|-957
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +297.37 USD
最差交易: -512 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 857.67 USD
最大连续亏损: -2 083.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
125%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
63
0%
1 875
45%
72%
1.08
4.37
USD
USD
51%
1:50