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Mohamad Rizal Iqbal Syah

Shanks23

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859 (45.81%)
亏损交易:
1 016 (54.19%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
108 253.39 USD (3 165 696 pips)
毛利亏损:
-100 065.67 USD (2 979 969 pips)
最大连续赢利:
18 (1 857.67 USD)
最大连续盈利:
3 004.05 USD (16)
夏普比率:
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交易活动:
72.35%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.04
长期交易:
1 380 (73.60%)
短期交易:
495 (26.40%)
利润因子:
1.08
预期回报:
4.37 USD
平均利润:
126.02 USD
平均损失:
-98.49 USD
最大连续失误:
25 (-2 083.80 USD)
最大连续亏损:
-2 198.34 USD (14)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
50.95% (3 798.05 USD)
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2.52% (310.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1614
CHFJPY 37
USDJPY 28
AUDJPY 28
GBPJPY 26
EURJPY 20
GBPUSD 19
EURNZD 19
CADJPY 18
NZDUSD 16
EURUSD 13
USDCHF 12
NZDJPY 12
AUDUSD 8
USDCAD 3
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.9K
CHFJPY 1.3K
USDJPY 893
AUDJPY 1.1K
GBPJPY 410
EURJPY 550
GBPUSD -275
EURNZD 31
CADJPY 546
NZDUSD -110
EURUSD -141
USDCHF -155
NZDJPY 65
AUDUSD 90
USDCAD -15
EURGBP -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 67K
CHFJPY 32K
USDJPY 23K
AUDJPY 31K
GBPJPY 14K
EURJPY 18K
GBPUSD -11K
EURNZD 3.2K
CADJPY 14K
NZDUSD -139
EURUSD -4K
USDCHF -2.9K
NZDJPY 2.2K
AUDUSD 3.2K
USDCAD -1.8K
EURGBP -957
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FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
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PHP-LiveLiquidity1
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AdmiralMarkets-Live
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Exness-Real16
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Exness-Real33
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ICMarketsSC-Live25
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TradeNation-LiveBravo
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Darwinex-LiveUK
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ICMarketsSC-Live08
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Exness-Real29
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EGlobalTrade-Cent7
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CapitalPointTrading-Live29
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QTrade-Classic Server
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Pepperstone-Demo01
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PreciseFX-Live
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Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
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GhanaFX-Main
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ICMarketsSC-Live09
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2026.07.26 18:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.96% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 18:52
A large drawdown may occur on the account again
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