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Сигналы / MetaTrader 5 / Midnight Run 100K live
Aakash Patwari

Midnight Run 100K live

Aakash Patwari
Aakash Patwari

Aakash Patwari

Algorithmic Trader | EA Developer | Prop Firm Specialist
📍 Who I am:
A full-time trader and MQL5 developer with a passion for building smart, reliable, and broker-agnostic trading robots. I don't just code – I trade what I code.
🤖 What I build:
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
62.37 USD
Худший трейд:
-647.11 USD
Общая прибыль:
179.09 USD (18 153 pips)
Общий убыток:
-706.90 USD (9 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (179.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.09 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
36.27%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-43.98 USD
Средняя прибыль:
17.91 USD
Средний убыток:
-353.45 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-704.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-704.24 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
705.97 USD
Максимальная:
705.97 USD (0.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.71% (705.87 USD)
По эквити:
0.65% (647.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -528
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.37 USD
Худший трейд: -647 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +179.09 USD
Макс. убыток в серии: -704.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Midnight run EA live signal ,this is only for watching and please consider buying the EA instead of subscribing
Нет отзывов
2026.08.04 01:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 03:01
Share of trading days is too low
2026.07.28 03:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 02:01
Share of trading days is too low
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 18:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 18:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 18:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 18:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Midnight Run 100K live
1000 USD в месяц
-1%
0
0
USD
99K
USD
2
100%
12
83%
36%
0.25
-43.98
USD
1%
1:200
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