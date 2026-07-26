- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
62.37 USD
最差交易:
-647.11 USD
毛利:
211.50 USD (21 426 pips)
毛利亏损:
-707.23 USD (9 889 pips)
最大连续赢利:
13 (211.50 USD)
最大连续盈利:
211.50 USD (13)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
33.32%
最大入金加载:
3.29%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.70
长期交易:
13 (86.67%)
短期交易:
2 (13.33%)
利润因子:
0.30
预期回报:
-33.05 USD
平均利润:
16.27 USD
平均损失:
-353.62 USD
最大连续失误:
2 (-704.24 USD)
最大连续亏损:
-704.24 USD (2)
每月增长:
-0.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
705.97 USD
最大值:
705.97 USD (0.71%)
相对跌幅:
结余:
0.71% (705.87 USD)
净值:
0.65% (647.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-496
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.37 USD
最差交易: -647 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +211.50 USD
最大连续亏损: -704.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-1%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
3
100%
15
86%
33%
0.29
-33.05
USD
USD
1%
1:200