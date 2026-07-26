- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|99
|NZDUSD
|30
|USDCHF
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|218
|NZDUSD
|49
|USDCHF
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
Exness-Real17
|0.24 × 378
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 115
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 161
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 579
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
TitanFX-06
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.52 × 21
|
Tickmill-Live10
|0.53 × 15
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live19
|0.71 × 31
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.87 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 50
Мультивалютный трендовый советник для MT4.
Торгует только следующими инструментами:
EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD и XAUUSD.
Стратегия использует мультитаймфреймовый анализ рынка (M5–D1), многоступенчатую фильтрацию торговых сигналов и строгий риск-менеджмент. Каждая сделка открывается с заранее установленными Stop Loss и Take Profit, а сопровождение включает частичную фиксацию прибыли и перевод позиции в безубыток.
Без мартингейла. Без сетки ордеров. Не более одной позиции на каждый инструмент.
Этот сигнал демонстрирует торговлю системы в режиме реального времени, которая находится в процессе постоянного развития и оптимизации.
USD
USD
USD