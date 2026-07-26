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Сигналы / MetaTrader 4 / Zen Multi symbol
Anton Iudakov

Zen Multi symbol

Anton Iudakov
Anton Iudakov

Anton Iudakov

4.2 (25)
Трейдер. Разработчик алгоритмических торговых систем.
Более 8 лет исследую рынок Forex и более 4 лет создаю советников для MT4/MT5.
25 продуктов 1 сигнал 1 тема 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
66.29 USD
Худший трейд:
-36.27 USD
Общая прибыль:
270.59 USD (425 pips)
Общий убыток:
-75.69 USD (85 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (126.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
1.94%
Макс. загрузка депозита:
34.98%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
5.37
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
3.57
Мат. ожидание:
13.92 USD
Средняя прибыль:
24.60 USD
Средний убыток:
-25.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-36.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.27 USD (1)
Прирост в месяц:
16.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.21 USD
Максимальная:
36.27 USD (2.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.95% (34.29 USD)
По эквити:
2.90% (38.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 6
NZDUSD 4
USDCHF 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 99
NZDUSD 30
USDCHF 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 218
NZDUSD 49
USDCHF 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.29 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +126.03 USD
Макс. убыток в серии: -36.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real11
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
Exness-Real17
0.24 × 378
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 115
ThreeTrader-Live
0.35 × 161
RoboForex-ECN
0.43 × 579
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
TitanFX-06
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.52 × 21
Tickmill-Live10
0.53 × 15
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 31
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
VantageInternational-Live 14
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.87 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 50
еще 44...
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Мультивалютный трендовый советник для MT4.

Торгует только следующими инструментами:
EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD и XAUUSD.

Стратегия использует мультитаймфреймовый анализ рынка (M5–D1), многоступенчатую фильтрацию торговых сигналов и строгий риск-менеджмент. Каждая сделка открывается с заранее установленными Stop Loss и Take Profit, а сопровождение включает частичную фиксацию прибыли и перевод позиции в безубыток.

Без мартингейла. Без сетки ордеров. Не более одной позиции на каждый инструмент.

Этот сигнал демонстрирует торговлю системы в режиме реального времени, которая находится в процессе постоянного развития и оптимизации.


Нет отзывов
2026.08.06 08:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 08:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 07:56
Share of trading days is too low
2026.07.27 07:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 06:56
Share of trading days is too low
2026.07.27 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zen Multi symbol
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.4K
USD
3
100%
14
78%
2%
3.57
13.92
USD
3%
1:500
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