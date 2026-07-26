Мультивалютный трендовый советник для MT4.

Торгует только следующими инструментами:

EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD и XAUUSD.

Стратегия использует мультитаймфреймовый анализ рынка (M5–D1), многоступенчатую фильтрацию торговых сигналов и строгий риск-менеджмент. Каждая сделка открывается с заранее установленными Stop Loss и Take Profit, а сопровождение включает частичную фиксацию прибыли и перевод позиции в безубыток.

Без мартингейла. Без сетки ордеров. Не более одной позиции на каждый инструмент.

Этот сигнал демонстрирует торговлю системы в режиме реального времени, которая находится в процессе постоянного развития и оптимизации.