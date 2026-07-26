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信号 / MetaTrader 4 / Zen Multi symbol
Anton Iudakov

Zen Multi symbol

Anton Iudakov
Anton Iudakov

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4.2 (25)
Trader.
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25 产品 1 信号 1 主题 8 评论
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可靠性
3
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 17%
RoboForex-ECN-3
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
66.29 USD
最差交易:
-36.27 USD
毛利:
270.59 USD (425 pips)
毛利亏损:
-75.69 USD (85 pips)
最大连续赢利:
5 (126.03 USD)
最大连续盈利:
126.03 USD (5)
夏普比率:
0.43
交易活动:
1.94%
最大入金加载:
34.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
5.37
长期交易:
6 (42.86%)
短期交易:
8 (57.14%)
利润因子:
3.57
预期回报:
13.92 USD
平均利润:
24.60 USD
平均损失:
-25.23 USD
最大连续失误:
1 (-36.27 USD)
最大连续亏损:
-36.27 USD (1)
每月增长:
16.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.21 USD
最大值:
36.27 USD (2.74%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (34.29 USD)
净值:
2.90% (38.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 6
NZDUSD 4
USDCHF 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 99
NZDUSD 30
USDCHF 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 218
NZDUSD 49
USDCHF 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +66.29 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +126.03 USD
最大连续亏损: -36.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real11
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
Exness-Real17
0.24 × 378
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 115
ThreeTrader-Live
0.35 × 161
RoboForex-ECN
0.43 × 579
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
TitanFX-06
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.52 × 21
Tickmill-Live10
0.53 × 15
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 31
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
VantageInternational-Live 14
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 50
ICMarketsSC-Live22
0.90 × 31
44 更多...
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适用于 MT4 的多品种趋势交易 EA。

仅交易以下品种：
EURUSD、GBPUSD、USDCHF、NZDUSD 和 XAUUSD。

该策略采用多时间周期分析（M5–D1）、多层交易信号过滤以及严格的风险管理。每笔交易在开仓时即设置止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），并配有分批止盈和保本（Break-even）管理。

无马丁格尔策略。无网格交易。每个品种仅持有一笔仓位。

本信号展示的是该交易系统在真实市场中的实时交易表现，系统仍在持续开发与优化中。


没有评论
2026.08.06 08:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 08:57
Share of trading days is too low
2026.07.27 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 07:56
Share of trading days is too low
2026.07.27 07:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 06:56
Share of trading days is too low
2026.07.27 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.26 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.26 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.26 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
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成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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Zen Multi symbol
每月30 USD
17%
0
0
USD
1.4K
USD
3
100%
14
78%
2%
3.57
13.92
USD
3%
1:500
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