- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
66.29 USD
最差交易:
-36.27 USD
毛利:
270.59 USD (425 pips)
毛利亏损:
-75.69 USD (85 pips)
最大连续赢利:
5 (126.03 USD)
最大连续盈利:
126.03 USD (5)
夏普比率:
0.43
交易活动:
1.94%
最大入金加载:
34.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
5.37
长期交易:
6 (42.86%)
短期交易:
8 (57.14%)
利润因子:
3.57
预期回报:
13.92 USD
平均利润:
24.60 USD
平均损失:
-25.23 USD
最大连续失误:
1 (-36.27 USD)
最大连续亏损:
-36.27 USD (1)
每月增长:
16.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.21 USD
最大值:
36.27 USD (2.74%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (34.29 USD)
净值:
2.90% (38.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|99
|NZDUSD
|30
|USDCHF
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|218
|NZDUSD
|49
|USDCHF
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.29 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +126.03 USD
最大连续亏损: -36.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
Exness-Real17
|0.24 × 378
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 115
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 161
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 579
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
TitanFX-06
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.52 × 21
|
Tickmill-Live10
|0.53 × 15
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live19
|0.71 × 31
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 50
|
ICMarketsSC-Live22
|0.90 × 31
适用于 MT4 的多品种趋势交易 EA。
仅交易以下品种：
EURUSD、GBPUSD、USDCHF、NZDUSD 和 XAUUSD。
该策略采用多时间周期分析（M5–D1）、多层交易信号过滤以及严格的风险管理。每笔交易在开仓时即设置止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），并配有分批止盈和保本（Break-even）管理。
无马丁格尔策略。无网格交易。每个品种仅持有一笔仓位。
本信号展示的是该交易系统在真实市场中的实时交易表现，系统仍在持续开发与优化中。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
100%
14
78%
2%
3.57
13.92
USD
USD
3%
1:500