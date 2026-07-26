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Сигналы / MetaTrader 5 / RobotB3
Manoel Messias De Souza Lucas

RobotB3

Manoel Messias De Souza Lucas
Manoel Messias De Souza Lucas

Manoel Messias De Souza Lucas

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 51%
XPMT5-PRD
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
31 (57.40%)
Убыточных трейдов:
23 (42.59%)
Лучший трейд:
366.00 BRL
Худший трейд:
-152.00 BRL
Общая прибыль:
3 607.00 BRL (13 480 pips)
Общий убыток:
-1 832.00 BRL (6 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (869.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
869.00 BRL (10)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
1.01%
Макс. загрузка депозита:
34.52%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
29 (53.70%)
Коротких трейдов:
25 (46.30%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
32.87 BRL
Средняя прибыль:
116.35 BRL
Средний убыток:
-79.65 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-376.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-376.00 BRL (4)
Прирост в месяц:
81.36%
Годовой прогноз:
987.20%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
127.00 BRL
Максимальная:
376.00 BRL (26.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.88% (376.00 BRL)
По эквити:
10.20% (102.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ26 34
WINM26 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ26 665
WINM26 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ26 5.3K
WINM26 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +366.00 BRL
Худший трейд: -152 BRL
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +869.00 BRL
Макс. убыток в серии: -376.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

 

Trading Signals – Brazilian Mini Index (WIN)


Proven Performance, Consistency, and Safety

We offer a day trade signal service for the Brazilian Mini Index (WIN), generated by a high-precision algorithmic system, thoroughly tested and validated.

Real and auditable results:
+140% return on initial capital in just 5 months of operation.
Over 85% of weeks closed with net profit.
Maximum drawdown below 3%, demonstrating exceptional capital preservation.

 What makes these signals unique?

Proprietary artificial intelligence: Trained on millions of market data points, it filters every opportunity, ensuring that only signals with the highest probability of success are issued.
Bulletproof risk management: The system incorporates daily loss and profit limits, automatic pauses after adverse events, and a dynamic trailing stop that protects profits without capping gains.
Out-of-sample validation: The model was frozen and tested on previously unseen data, continuing to generate consistent profits with no sign of overfitting.
Transparent execution: All operations are recorded and can be verified, ensuring full confidence in the reported numbers.

 Ideal for traders seeking:

• Long-term consistency of results.
• A system tested and approved under real market conditions.
• Peace of mind with professional risk management.

 Recommended minimum capital:

  • R$ 2,000.00 to trade 2 contracts.
  • This amount is sufficient to cover the required margin and withstand the worst historical drawdown scenario, keeping risk under control per trade.


* The results of +140% return, over 85% profitable weeks, and drawdown below 3% refer exclusively to the automated system (EA) operation period. The account's full history includes previous manual trades and may show different statistics.
Нет отзывов
2026.08.07 14:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.01 11:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 12:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 12:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RobotB3
50 USD в месяц
51%
0
0
USD
1K
BRL
14
96%
54
57%
1%
1.96
32.87
BRL
41%
1:1
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