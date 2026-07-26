- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
31 (57.40%)
Убыточных трейдов:
23 (42.59%)
Лучший трейд:
366.00 BRL
Худший трейд:
-152.00 BRL
Общая прибыль:
3 607.00 BRL (13 480 pips)
Общий убыток:
-1 832.00 BRL (6 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (869.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
869.00 BRL (10)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
1.01%
Макс. загрузка депозита:
34.52%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
29 (53.70%)
Коротких трейдов:
25 (46.30%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
32.87 BRL
Средняя прибыль:
116.35 BRL
Средний убыток:
-79.65 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-376.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-376.00 BRL (4)
Прирост в месяц:
81.36%
Годовой прогноз:
987.20%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
127.00 BRL
Максимальная:
376.00 BRL (26.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.88% (376.00 BRL)
По эквити:
10.20% (102.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ26
|34
|WINM26
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ26
|665
|WINM26
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ26
|5.3K
|WINM26
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +366.00 BRL
Худший трейд: -152 BRL
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +869.00 BRL
Макс. убыток в серии: -376.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading Signals – Brazilian Mini Index (WIN)
Proven Performance, Consistency, and Safety
We offer a day trade signal service for the Brazilian Mini Index (WIN), generated by a high-precision algorithmic system, thoroughly tested and validated.
Real and auditable results:
• +140% return on initial capital in just 5 months of operation.
• Over 85% of weeks closed with net profit.
• Maximum drawdown below 3%, demonstrating exceptional capital preservation.
What makes these signals unique?
• Proprietary artificial intelligence: Trained on millions of market data points, it filters every opportunity, ensuring that only signals with the highest probability of success are issued.
• Bulletproof risk management: The system incorporates daily loss and profit limits, automatic pauses after adverse events, and a dynamic trailing stop that protects profits without capping gains.
• Out-of-sample validation: The model was frozen and tested on previously unseen data, continuing to generate consistent profits with no sign of overfitting.
• Transparent execution: All operations are recorded and can be verified, ensuring full confidence in the reported numbers.
Ideal for traders seeking:
• Long-term consistency of results.
• A system tested and approved under real market conditions.
• Peace of mind with professional risk management.
Recommended minimum capital:
- R$ 2,000.00 to trade 2 contracts.
- This amount is sufficient to cover the required margin and withstand the worst historical drawdown scenario, keeping risk under control per trade.
* The results of +140% return, over 85% profitable weeks, and drawdown below 3% refer exclusively to the automated system (EA) operation period. The account's full history includes previous manual trades and may show different statistics.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
1K
BRL
BRL
14
96%
54
57%
1%
1.96
32.87
BRL
BRL
41%
1:1