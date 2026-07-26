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Roedito Boedihargo

Dukun Candle

Roedito Boedihargo
Roedito Boedihargo

Roedito Boedihargo

0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -11%
ValetaxIntl-Live5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
36 (70.58%)
Убыточных трейдов:
15 (29.41%)
Лучший трейд:
46 110 144.21 IDR
Худший трейд:
-27 843 185.39 IDR
Общая прибыль:
185 423 763.12 IDR (53 403 pips)
Общий убыток:
-139 100 582.36 IDR (24 819 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (30 614 791.43 IDR)
Макс. прибыль в серии:
47 527 163.98 IDR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
21.91%
Макс. загрузка депозита:
33.41%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
16 (31.37%)
Коротких трейдов:
35 (68.63%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
908 297.66 IDR
Средняя прибыль:
5 150 660.09 IDR
Средний убыток:
-9 273 372.16 IDR
Макс. серия проигрышей:
4 (-12 847 902.83 IDR)
Макс. убыток в серии:
-63 972 072.32 IDR (3)
Прирост в месяц:
-15.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
80 826 280.79 IDR (58.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.27% (80 826 280.79 IDR)
По эквити:
39.68% (29 941 512.41 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.vx 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.vx 4.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.vx 29K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46 110 144.21 IDR
Худший трейд: -27 843 185 IDR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30 614 791.43 IDR
Макс. убыток в серии: -12 847 902.83 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 13:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 10:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.27 12:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 12:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.26 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dukun Candle
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
39M
IDR
8
0%
51
70%
22%
1.33
908 297.66
IDR
67%
1:500
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