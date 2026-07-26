- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
36 (70.58%)
Убыточных трейдов:
15 (29.41%)
Лучший трейд:
46 110 144.21 IDR
Худший трейд:
-27 843 185.39 IDR
Общая прибыль:
185 423 763.12 IDR (53 403 pips)
Общий убыток:
-139 100 582.36 IDR (24 819 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (30 614 791.43 IDR)
Макс. прибыль в серии:
47 527 163.98 IDR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
21.91%
Макс. загрузка депозита:
33.41%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
16 (31.37%)
Коротких трейдов:
35 (68.63%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
908 297.66 IDR
Средняя прибыль:
5 150 660.09 IDR
Средний убыток:
-9 273 372.16 IDR
Макс. серия проигрышей:
4 (-12 847 902.83 IDR)
Макс. убыток в серии:
-63 972 072.32 IDR (3)
Прирост в месяц:
-15.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
80 826 280.79 IDR (58.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.27% (80 826 280.79 IDR)
По эквити:
39.68% (29 941 512.41 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vx
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.vx
|4.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.vx
|29K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46 110 144.21 IDR
Худший трейд: -27 843 185 IDR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30 614 791.43 IDR
Макс. убыток в серии: -12 847 902.83 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
39M
IDR
IDR
8
0%
51
70%
22%
1.33
908 297.66
IDR
IDR
67%
1:500