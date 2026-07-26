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Roedito Boedihargo

Dukun Candle

Roedito Boedihargo
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增长自 2026 -31%
ValetaxIntl-Live5
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  • 净值
  • 提取
交易:
54
盈利交易:
37 (68.51%)
亏损交易:
17 (31.48%)
最好交易:
46 110 144.21 IDR
最差交易:
-27 843 185.39 IDR
毛利:
186 384 351.32 IDR (53 942 pips)
毛利亏损:
-148 996 590.83 IDR (30 349 pips)
最大连续赢利:
16 (30 614 791.43 IDR)
最大连续盈利:
47 527 163.98 IDR (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
19.55%
最大入金加载:
33.41%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.42
长期交易:
19 (35.19%)
短期交易:
35 (64.81%)
利润因子:
1.25
预期回报:
692 365.94 IDR
平均利润:
5 037 414.90 IDR
平均损失:
-8 764 505.34 IDR
最大连续失误:
4 (-12 847 902.83 IDR)
最大连续亏损:
-63 972 072.32 IDR (3)
每月增长:
-46.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
89 761 701.06 IDR (65.45%)
相对跌幅:
结余:
74.71% (89 761 701.06 IDR)
净值:
39.68% (29 941 512.41 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.vx 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.vx 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.vx 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46 110 144.21 IDR
最差交易: -27 843 185 IDR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +30 614 791.43 IDR
最大连续亏损: -12 847 902.83 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.06 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 13:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 10:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.27 12:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 12:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.26 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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