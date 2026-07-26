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- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
37 (68.51%)
亏损交易:
17 (31.48%)
最好交易:
46 110 144.21 IDR
最差交易:
-27 843 185.39 IDR
毛利:
186 384 351.32 IDR (53 942 pips)
毛利亏损:
-148 996 590.83 IDR (30 349 pips)
最大连续赢利:
16 (30 614 791.43 IDR)
最大连续盈利:
47 527 163.98 IDR (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
19.55%
最大入金加载:
33.41%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.42
长期交易:
19 (35.19%)
短期交易:
35 (64.81%)
利润因子:
1.25
预期回报:
692 365.94 IDR
平均利润:
5 037 414.90 IDR
平均损失:
-8 764 505.34 IDR
最大连续失误:
4 (-12 847 902.83 IDR)
最大连续亏损:
-63 972 072.32 IDR (3)
每月增长:
-46.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
89 761 701.06 IDR (65.45%)
相对跌幅:
结余:
74.71% (89 761 701.06 IDR)
净值:
39.68% (29 941 512.41 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vx
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.vx
|3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.vx
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46 110 144.21 IDR
最差交易: -27 843 185 IDR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +30 614 791.43 IDR
最大连续亏损: -12 847 902.83 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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