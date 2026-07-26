- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
10.58 USD
Худший трейд:
-1.67 USD
Общая прибыль:
78.31 USD (1 673 pips)
Общий убыток:
-1.67 USD (27 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (58.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.76 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.39
Торговая активность:
66.85%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
45.89
Длинных трейдов:
5 (22.73%)
Коротких трейдов:
17 (77.27%)
Профит фактор:
46.89
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-1.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.67 USD (1)
Прирост в месяц:
16.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.67 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (1.67 USD)
По эквити:
10.57% (67.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.58 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +58.76 USD
Макс. убыток в серии: -1.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live23
|0.85 × 52
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
634
USD
USD
3
0%
22
95%
67%
46.89
3.48
USD
USD
11%
1:500