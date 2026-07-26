- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
22 (95.65%)
亏损交易:
1 (4.35%)
最好交易:
10.58 USD
最差交易:
-1.67 USD
毛利:
80.34 USD (1 719 pips)
毛利亏损:
-1.67 USD (27 pips)
最大连续赢利:
15 (60.79 USD)
最大连续盈利:
60.79 USD (15)
夏普比率:
1.38
交易活动:
72.22%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 小时
采收率:
47.11
长期交易:
5 (21.74%)
短期交易:
18 (78.26%)
利润因子:
48.11
预期回报:
3.42 USD
平均利润:
3.65 USD
平均损失:
-1.67 USD
最大连续失误:
1 (-1.67 USD)
最大连续亏损:
-1.67 USD (1)
每月增长:
16.52%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.67 USD (0.32%)
相对跌幅:
结余:
0.33% (1.67 USD)
净值:
12.28% (77.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.58 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +60.79 USD
最大连续亏损: -1.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live23
|0.85 × 52
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
600
USD
USD
3
0%
23
95%
72%
48.10
3.42
USD
USD
12%
1:500