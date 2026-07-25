- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
13 (38.23%)
Убыточных трейдов:
21 (61.76%)
Лучший трейд:
23.37 USD
Худший трейд:
-20.07 USD
Общая прибыль:
74.00 USD (11 272 pips)
Общий убыток:
-102.64 USD (12 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (15.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
34.94%
Макс. загрузка депозита:
6.28%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
18 (52.94%)
Коротких трейдов:
16 (47.06%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.84 USD
Средняя прибыль:
5.69 USD
Средний убыток:
-4.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-63.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.20 USD (8)
Прирост в месяц:
-2.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.12 USD
Максимальная:
68.70 USD (6.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.68% (68.47 USD)
По эквити:
4.82% (48.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.37 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.48 USD
Макс. убыток в серии: -63.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 6
|2.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
2
100%
34
38%
35%
0.72
-0.84
USD
USD
7%
1:100