- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
13 (31.70%)
亏损交易:
28 (68.29%)
最好交易:
23.37 USD
最差交易:
-20.07 USD
毛利:
74.00 USD (11 272 pips)
毛利亏损:
-113.32 USD (14 301 pips)
最大连续赢利:
5 (15.48 USD)
最大连续盈利:
48.38 USD (3)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
34.26%
最大入金加载:
6.28%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
20 (48.78%)
短期交易:
21 (51.22%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-0.96 USD
平均利润:
5.69 USD
平均损失:
-4.05 USD
最大连续失误:
8 (-63.20 USD)
最大连续亏损:
-63.20 USD (8)
每月增长:
-3.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
44.12 USD
最大值:
68.70 USD (6.71%)
相对跌幅:
结余:
6.68% (68.47 USD)
净值:
4.82% (48.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.37 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +15.48 USD
最大连续亏损: -63.20 USD
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赢%
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预期回报
提取
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每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
961
USD
USD
3
100%
41
31%
34%
0.65
-0.96
USD
USD
7%
1:100