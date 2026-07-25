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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD ALGO scalper
Alexander Mikalaevich Faminykh

XAUUSD ALGO scalper

Alexander Mikalaevich Faminykh
Alexander Mikalaevich Faminykh

Alexander Mikalaevich Faminykh

2 комментария
0 отзывов
Надежность
68 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2025 141%
VTMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
226 (76.61%)
Убыточных трейдов:
69 (23.39%)
Лучший трейд:
245.41 EUR
Худший трейд:
-225.63 EUR
Общая прибыль:
7 117.31 EUR (1 748 841 pips)
Общий убыток:
-2 526.98 EUR (27 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (1 626.53 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 626.53 EUR (39)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.15%
Макс. загрузка депозита:
59.48%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
9.74
Длинных трейдов:
102 (34.58%)
Коротких трейдов:
193 (65.42%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
15.56 EUR
Средняя прибыль:
31.49 EUR
Средний убыток:
-36.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.05 EUR)
Макс. убыток в серии:
-402.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
15.10%
Годовой прогноз:
183.17%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.82 EUR
Максимальная:
471.16 EUR (7.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.02% (349.13 EUR)
По эквити:
3.90% (244.73 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 282
GBPNZD-ECN 2
EURUSD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 5.2K
GBPNZD-ECN 0
EURUSD-ECN 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 24K
GBPNZD-ECN 44
EURUSD-ECN 30
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +245.41 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 626.53 EUR
Макс. убыток в серии: -43.05 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Together with an experienced developers with over 10 years of expertise inbuilding advanced trading algorithms, the EA-HR Algo was developed. This strategy focuses exclusively on the gold market and capitalizes on pmovements to generate consistent, positive returns. At the core of the system lies a quantitative algorithm that applies a refined
combination of more than 14 different indicators, mathematical models and volume patterns.
Through a fully data-driven app roach, the system continuously identifies the most high-probability trading oppor tunities.
Our dedicated team monitors and optimizes the algorithm on a daily basis, ensuring it adapts effectively to changing market conditions.
Нет отзывов
2026.07.29 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD ALGO scalper
70 USD в месяц
141%
0
0
USD
6.1K
EUR
68
15%
295
76%
0%
2.81
15.56
EUR
25%
1:500
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