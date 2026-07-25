- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
226 (76.61%)
Убыточных трейдов:
69 (23.39%)
Лучший трейд:
245.41 EUR
Худший трейд:
-225.63 EUR
Общая прибыль:
7 117.31 EUR (1 748 841 pips)
Общий убыток:
-2 526.98 EUR (27 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (1 626.53 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 626.53 EUR (39)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.15%
Макс. загрузка депозита:
59.48%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
9.74
Длинных трейдов:
102 (34.58%)
Коротких трейдов:
193 (65.42%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
15.56 EUR
Средняя прибыль:
31.49 EUR
Средний убыток:
-36.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.05 EUR)
Макс. убыток в серии:
-402.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
15.10%
Годовой прогноз:
183.17%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.82 EUR
Максимальная:
471.16 EUR (7.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.02% (349.13 EUR)
По эквити:
3.90% (244.73 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|282
|GBPNZD-ECN
|2
|EURUSD-ECN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|5.2K
|GBPNZD-ECN
|0
|EURUSD-ECN
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|24K
|GBPNZD-ECN
|44
|EURUSD-ECN
|30
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +245.41 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 626.53 EUR
Макс. убыток в серии: -43.05 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Together with an experienced developers with over 10 years of expertise inbuilding advanced trading algorithms, the EA-HR Algo was developed. This strategy focuses exclusively on the gold market and capitalizes on pmovements to generate consistent, positive returns. At the core of the system lies a quantitative algorithm that applies a refined
combination of more than 14 different indicators, mathematical models and volume patterns.
Through a fully data-driven app roach, the system continuously identifies the most high-probability trading oppor tunities.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
70 USD в месяц
141%
0
0
USD
USD
6.1K
EUR
EUR
68
15%
295
76%
0%
2.81
15.56
EUR
EUR
25%
1:500