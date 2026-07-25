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Сигналы / MetaTrader 4 / Quant Fund Pro Gold Vantage
Ka Kit Chan

Quant Fund Pro Gold Vantage

Ka Kit Chan
Ka Kit Chan

Ka Kit Chan

Over 15 years of experience in gold trading, I specialize in trend breakout trading strategies.
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 9%
VantageMarkets-Live 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
20.52 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
129.36 USD (6 463 pips)
Общий убыток:
-40.00 USD (2 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (89.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
3.58%
Макс. загрузка депозита:
1.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
4.47
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
9.93 USD
Средняя прибыль:
18.48 USD
Средний убыток:
-20.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.00 USD (1)
Прирост в месяц:
8.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.00 USD (1.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.84% (20.00 USD)
По эквити:
1.70% (18.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.52 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +89.16 USD
Макс. убыток в серии: -20.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Our strategy focuses on gold trading, maximum drawdown of no more than 50%.

With over 15 years of market experience, feel free to contact us on Facebook/IG with any questions: @Quant.Fund.K

Нет отзывов
2026.08.07 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 06:10
Share of trading days is too low
2026.07.29 06:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.25 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.25 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quant Fund Pro Gold Vantage
50 USD в месяц
9%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
9
77%
4%
3.23
9.93
USD
2%
1:500
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