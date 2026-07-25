- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
20.52 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
129.36 USD (6 463 pips)
Общий убыток:
-40.00 USD (2 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (89.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
3.58%
Макс. загрузка депозита:
1.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
4.47
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
9.93 USD
Средняя прибыль:
18.48 USD
Средний убыток:
-20.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.00 USD (1)
Прирост в месяц:
8.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.00 USD (1.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.84% (20.00 USD)
По эквити:
1.70% (18.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.52 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +89.16 USD
Макс. убыток в серии: -20.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Our strategy focuses on gold trading, maximum drawdown of no more than 50%.
With over 15 years of market experience, feel free to contact us on Facebook/IG with any questions: @Quant.Fund.K
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
9
77%
4%
3.23
9.93
USD
USD
2%
1:500