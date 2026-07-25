- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
20.52 USD
最差交易:
-21.60 USD
毛利:
129.36 USD (6 463 pips)
毛利亏损:
-81.60 USD (4 080 pips)
最大连续赢利:
5 (89.16 USD)
最大连续盈利:
89.16 USD (5)
夏普比率:
0.25
交易活动:
2.43%
最大入金加载:
1.68%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
0.78
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
1.59
预期回报:
4.34 USD
平均利润:
18.48 USD
平均损失:
-20.40 USD
最大连续失误:
3 (-61.60 USD)
最大连续亏损:
-61.60 USD (3)
每月增长:
4.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
61.60 USD (5.55%)
相对跌幅:
结余:
5.55% (61.60 USD)
净值:
1.70% (18.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.52 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +89.16 USD
最大连续亏损: -61.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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预期回报
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每月50 USD
5%
0
0
USD
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1K
USD
USD
3
100%
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1.58
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USD
USD
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