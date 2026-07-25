СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Swing Trading
Stanislav Gordiienko

Swing Trading

Stanislav Gordiienko
Stanislav Gordiienko

Stanislav Gordiienko

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 41%
RoboForex-ECN
1:300
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
331 (74.88%)
Убыточных трейдов:
111 (25.11%)
Лучший трейд:
20.47 USD
Худший трейд:
-26.51 USD
Общая прибыль:
1 160.86 USD (79 713 pips)
Общий убыток:
-655.76 USD (49 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (66.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.48 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.81%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.76
Длинных трейдов:
209 (47.29%)
Коротких трейдов:
233 (52.71%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
3.51 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.55 USD (2)
Прирост в месяц:
21.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.65 USD
Максимальная:
87.72 USD (7.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.56% (67.69 USD)
По эквити:
10.81% (215.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 80
NZDCAD 52
EURCAD 43
GBPCAD 38
GBPAUD 34
EURAUD 34
EURNZD 26
NZDUSD 21
USDCAD 18
EURCHF 16
EURUSD 15
GBPUSD 14
USDCHF 13
EURGBP 9
AUDUSD 8
GBPCHF 6
CADCHF 6
AUDCHF 5
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 118
NZDCAD 6
EURCAD 73
GBPCAD 63
GBPAUD 16
EURAUD 60
EURNZD -16
NZDUSD 22
USDCAD 18
EURCHF 43
EURUSD 31
GBPUSD 39
USDCHF 13
EURGBP -23
AUDUSD 28
GBPCHF -5
CADCHF 7
AUDCHF 5
XAUUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 8.6K
NZDCAD -338
EURCAD 5.1K
GBPCAD 3.3K
GBPAUD 2K
EURAUD 1.3K
EURNZD -2.5K
NZDUSD 786
USDCAD 1.8K
EURCHF 2.1K
EURUSD 2K
GBPUSD 1.9K
USDCHF 1K
EURGBP -532
AUDUSD 1.8K
GBPCHF -220
CADCHF 546
AUDCHF 275
XAUUSD 809
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.47 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +66.48 USD
Макс. убыток в серии: -33.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TriveEurope-Live2
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
GrandMarkets-MT5 Live1
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageInternational-Live 21
0.38 × 21
ICTrading-MT5-4
0.41 × 49
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 90
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
Exness-MT5Real7
0.60 × 530
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageMarkets-Live 10
0.92 × 127
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageMarkets-Live 21
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
еще 158...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Algorithmic strategy with transparent statistics and controlled risk. Consistent 5-15% monthly returns. Systematicity, discipline and results - your capital works effectively.
Нет отзывов
2026.08.04 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 13:04
No swaps are charged on the signal account
2026.07.25 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Swing Trading
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
2K
USD
11
99%
442
74%
100%
1.77
1.14
USD
11%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.