- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
331 (74.88%)
Убыточных трейдов:
111 (25.11%)
Лучший трейд:
20.47 USD
Худший трейд:
-26.51 USD
Общая прибыль:
1 160.86 USD (79 713 pips)
Общий убыток:
-655.76 USD (49 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (66.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.48 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.81%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.76
Длинных трейдов:
209 (47.29%)
Коротких трейдов:
233 (52.71%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
3.51 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.55 USD (2)
Прирост в месяц:
21.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.65 USD
Максимальная:
87.72 USD (7.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.56% (67.69 USD)
По эквити:
10.81% (215.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|80
|NZDCAD
|52
|EURCAD
|43
|GBPCAD
|38
|GBPAUD
|34
|EURAUD
|34
|EURNZD
|26
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|18
|EURCHF
|16
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|13
|EURGBP
|9
|AUDUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|6
|AUDCHF
|5
|XAUUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|118
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|73
|GBPCAD
|63
|GBPAUD
|16
|EURAUD
|60
|EURNZD
|-16
|NZDUSD
|22
|USDCAD
|18
|EURCHF
|43
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|13
|EURGBP
|-23
|AUDUSD
|28
|GBPCHF
|-5
|CADCHF
|7
|AUDCHF
|5
|XAUUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|8.6K
|NZDCAD
|-338
|EURCAD
|5.1K
|GBPCAD
|3.3K
|GBPAUD
|2K
|EURAUD
|1.3K
|EURNZD
|-2.5K
|NZDUSD
|786
|USDCAD
|1.8K
|EURCHF
|2.1K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCHF
|1K
|EURGBP
|-532
|AUDUSD
|1.8K
|GBPCHF
|-220
|CADCHF
|546
|AUDCHF
|275
|XAUUSD
|809
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.47 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +66.48 USD
Макс. убыток в серии: -33.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageInternational-Live 21
|0.38 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|0.41 × 49
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 90
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.60 × 530
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
VantageMarkets-Live 10
|0.92 × 127
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageMarkets-Live 21
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
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Algorithmic strategy with transparent statistics and controlled risk. Consistent 5-15% monthly returns. Systematicity, discipline and results - your capital works effectively.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
99%
442
74%
100%
1.77
1.14
USD
USD
11%
1:300