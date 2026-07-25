- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
450
盈利交易:
338 (75.11%)
亏损交易:
112 (24.89%)
最好交易:
20.47 USD
最差交易:
-26.51 USD
毛利:
1 181.07 USD (80 740 pips)
毛利亏损:
-658.83 USD (50 088 pips)
最大连续赢利:
22 (66.48 USD)
最大连续盈利:
66.48 USD (22)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.81%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.95
长期交易:
214 (47.56%)
短期交易:
236 (52.44%)
利润因子:
1.79
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
3.49 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
4 (-33.01 USD)
最大连续亏损:
-33.55 USD (2)
每月增长:
21.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
36.65 USD
最大值:
87.72 USD (7.49%)
相对跌幅:
结余:
6.56% (67.69 USD)
净值:
10.81% (215.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|NZDCAD
|53
|EURCAD
|43
|GBPCAD
|39
|GBPAUD
|35
|EURAUD
|34
|EURNZD
|26
|NZDUSD
|22
|USDCAD
|19
|EURCHF
|16
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|13
|EURGBP
|10
|AUDUSD
|8
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|6
|AUDCHF
|5
|XAUUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|11
|EURCAD
|73
|GBPCAD
|66
|GBPAUD
|22
|EURAUD
|60
|EURNZD
|-16
|NZDUSD
|24
|USDCAD
|19
|EURCHF
|43
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|13
|EURGBP
|-26
|AUDUSD
|28
|GBPCHF
|-5
|CADCHF
|7
|AUDCHF
|5
|XAUUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|8.6K
|NZDCAD
|-158
|EURCAD
|5.1K
|GBPCAD
|3.4K
|GBPAUD
|2.4K
|EURAUD
|1.3K
|EURNZD
|-2.5K
|NZDUSD
|888
|USDCAD
|1.9K
|EURCHF
|2.1K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCHF
|1K
|EURGBP
|-641
|AUDUSD
|1.8K
|GBPCHF
|-220
|CADCHF
|546
|AUDCHF
|275
|XAUUSD
|809
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.47 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +66.48 USD
最大连续亏损: -33.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageInternational-Live 21
|0.38 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|0.41 × 49
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 90
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.60 × 530
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
VantageMarkets-Live 10
|0.92 × 127
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageMarkets-Live 21
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
12
99%
450
75%
100%
1.79
1.16
USD
USD
11%
1:300