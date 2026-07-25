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Stanislav Gordiienko

Swing Trading

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交易:
450
盈利交易:
338 (75.11%)
亏损交易:
112 (24.89%)
最好交易:
20.47 USD
最差交易:
-26.51 USD
毛利:
1 181.07 USD (80 740 pips)
毛利亏损:
-658.83 USD (50 088 pips)
最大连续赢利:
22 (66.48 USD)
最大连续盈利:
66.48 USD (22)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.81%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.95
长期交易:
214 (47.56%)
短期交易:
236 (52.44%)
利润因子:
1.79
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
3.49 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
4 (-33.01 USD)
最大连续亏损:
-33.55 USD (2)
每月增长:
21.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
36.65 USD
最大值:
87.72 USD (7.49%)
相对跌幅:
结余:
6.56% (67.69 USD)
净值:
10.81% (215.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 82
NZDCAD 53
EURCAD 43
GBPCAD 39
GBPAUD 35
EURAUD 34
EURNZD 26
NZDUSD 22
USDCAD 19
EURCHF 16
EURUSD 15
GBPUSD 14
USDCHF 13
EURGBP 10
AUDUSD 8
GBPCHF 6
CADCHF 6
AUDCHF 5
XAUUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 120
NZDCAD 11
EURCAD 73
GBPCAD 66
GBPAUD 22
EURAUD 60
EURNZD -16
NZDUSD 24
USDCAD 19
EURCHF 43
EURUSD 31
GBPUSD 39
USDCHF 13
EURGBP -26
AUDUSD 28
GBPCHF -5
CADCHF 7
AUDCHF 5
XAUUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 8.6K
NZDCAD -158
EURCAD 5.1K
GBPCAD 3.4K
GBPAUD 2.4K
EURAUD 1.3K
EURNZD -2.5K
NZDUSD 888
USDCAD 1.9K
EURCHF 2.1K
EURUSD 2K
GBPUSD 1.9K
USDCHF 1K
EURGBP -641
AUDUSD 1.8K
GBPCHF -220
CADCHF 546
AUDCHF 275
XAUUSD 809
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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WingoGroupLtdTestOnly-Live
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FusionMarketsAU-Live
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GrandMarkets-MT5 Live1
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VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
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RoboMarketsDE-ECN
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VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageInternational-Live 21
0.38 × 21
ICTrading-MT5-4
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VantageMarkets-Live 13
0.46 × 90
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
Exness-MT5Real7
0.60 × 530
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageMarkets-Live 10
0.92 × 127
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
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VantageMarkets-Live 21
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没有评论
2026.08.04 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 13:04
No swaps are charged on the signal account
2026.07.25 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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