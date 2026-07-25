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Сигналы / MetaTrader 5 / Shempoosh
Ali Amiri

Shempoosh

Ali Amiri
Ali Amiri

Ali Amiri

0 отзывов
162 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2023 -5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
213 (71.47%)
Убыточных трейдов:
85 (28.52%)
Лучший трейд:
101.74 AUD
Худший трейд:
-118.21 AUD
Общая прибыль:
1 565.88 AUD (389 755 pips)
Общий убыток:
-1 394.19 AUD (6 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (10.61 AUD)
Макс. прибыль в серии:
208.06 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
32.07%
Макс. загрузка депозита:
96.20%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
170 (57.05%)
Коротких трейдов:
128 (42.95%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.58 AUD
Средняя прибыль:
7.35 AUD
Средний убыток:
-16.40 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-47.16 AUD)
Макс. убыток в серии:
-162.24 AUD (5)
Прирост в месяц:
2.49%
Годовой прогноз:
30.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.99 AUD
Максимальная:
313.60 AUD (24.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.18% (63.61 AUD)
По эквити:
2.92% (117.03 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD.a 235
US500.a 26
GBPJPY.a 24
SpotBrent.a 3
EURUSD.a 2
USDCAD.a 2
BTCAUD.a 2
NVDA.US-PERP.a 2
USDJPY.a 1
Soybeans.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD.a 123
US500.a 19
GBPJPY.a -48
SpotBrent.a 11
EURUSD.a 2
USDCAD.a -2
BTCAUD.a 28
NVDA.US-PERP.a 1
USDJPY.a 0
Soybeans.a -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD.a 9.3K
US500.a 206
GBPJPY.a -84
SpotBrent.a 1.2K
EURUSD.a 23
USDCAD.a -30
BTCAUD.a 373K
NVDA.US-PERP.a 128
USDJPY.a -44
Soybeans.a -30
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.74 AUD
Худший трейд: -118 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.61 AUD
Макс. убыток в серии: -47.16 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.25 10:51
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 3.2% of days out of the 1124 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 10:51
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.16% of days out of the 1124 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Shempoosh
39 USD в месяц
-5%
0
0
USD
4.1K
AUD
162
0%
298
71%
32%
1.12
0.58
AUD
29%
1:30
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