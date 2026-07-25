- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
213 (71.47%)
Убыточных трейдов:
85 (28.52%)
Лучший трейд:
101.74 AUD
Худший трейд:
-118.21 AUD
Общая прибыль:
1 565.88 AUD (389 755 pips)
Общий убыток:
-1 394.19 AUD (6 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (10.61 AUD)
Макс. прибыль в серии:
208.06 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
32.07%
Макс. загрузка депозита:
96.20%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
170 (57.05%)
Коротких трейдов:
128 (42.95%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.58 AUD
Средняя прибыль:
7.35 AUD
Средний убыток:
-16.40 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-47.16 AUD)
Макс. убыток в серии:
-162.24 AUD (5)
Прирост в месяц:
2.49%
Годовой прогноз:
30.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.99 AUD
Максимальная:
313.60 AUD (24.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.18% (63.61 AUD)
По эквити:
2.92% (117.03 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD.a
|235
|US500.a
|26
|GBPJPY.a
|24
|SpotBrent.a
|3
|EURUSD.a
|2
|USDCAD.a
|2
|BTCAUD.a
|2
|NVDA.US-PERP.a
|2
|USDJPY.a
|1
|Soybeans.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD.a
|123
|US500.a
|19
|GBPJPY.a
|-48
|SpotBrent.a
|11
|EURUSD.a
|2
|USDCAD.a
|-2
|BTCAUD.a
|28
|NVDA.US-PERP.a
|1
|USDJPY.a
|0
|Soybeans.a
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD.a
|9.3K
|US500.a
|206
|GBPJPY.a
|-84
|SpotBrent.a
|1.2K
|EURUSD.a
|23
|USDCAD.a
|-30
|BTCAUD.a
|373K
|NVDA.US-PERP.a
|128
|USDJPY.a
|-44
|Soybeans.a
|-30
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +101.74 AUD
Худший трейд: -118 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.61 AUD
Макс. убыток в серии: -47.16 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
4.1K
AUD
AUD
162
0%
298
71%
32%
1.12
0.58
AUD
AUD
29%
1:30