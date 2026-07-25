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Ali Amiri

Shempoosh

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305
盈利交易:
217 (71.14%)
亏损交易:
88 (28.85%)
最好交易:
101.74 AUD
最差交易:
-154.58 AUD
毛利:
1 689.53 AUD (389 909 pips)
毛利亏损:
-1 717.48 AUD (6 813 pips)
最大连续赢利:
42 (10.61 AUD)
最大连续盈利:
208.06 AUD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
25.56%
最大入金加载:
96.20%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
172 (56.39%)
短期交易:
133 (43.61%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.09 AUD
平均利润:
7.79 AUD
平均损失:
-19.52 AUD
最大连续失误:
10 (-47.16 AUD)
最大连续亏损:
-309.64 AUD (3)
每月增长:
-2.50%
年度预测:
-30.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
73.87 AUD
最大值:
376.59 AUD (28.91%)
相对跌幅:
结余:
29.18% (63.61 AUD)
净值:
3.38% (134.02 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD.a 239
US500.a 29
GBPJPY.a 24
SpotBrent.a 3
EURUSD.a 2
USDCAD.a 2
BTCAUD.a 2
NVDA.US-PERP.a 2
USDJPY.a 1
Soybeans.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD.a -88
US500.a 78
GBPJPY.a -48
SpotBrent.a 11
EURUSD.a 2
USDCAD.a -2
BTCAUD.a 28
NVDA.US-PERP.a 1
USDJPY.a 0
Soybeans.a -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD.a 9.1K
US500.a 325
GBPJPY.a -84
SpotBrent.a 1.2K
EURUSD.a 23
USDCAD.a -30
BTCAUD.a 373K
NVDA.US-PERP.a 128
USDJPY.a -44
Soybeans.a -30
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +101.74 AUD
最差交易: -155 AUD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.61 AUD
最大连续亏损: -47.16 AUD

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2026.07.25 10:51
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 3.2% of days out of the 1124 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 10:51
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.16% of days out of the 1124 days of the signal's entire lifetime.
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