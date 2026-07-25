- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
305
盈利交易:
217 (71.14%)
亏损交易:
88 (28.85%)
最好交易:
101.74 AUD
最差交易:
-154.58 AUD
毛利:
1 689.53 AUD (389 909 pips)
毛利亏损:
-1 717.48 AUD (6 813 pips)
最大连续赢利:
42 (10.61 AUD)
最大连续盈利:
208.06 AUD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
25.56%
最大入金加载:
96.20%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
172 (56.39%)
短期交易:
133 (43.61%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.09 AUD
平均利润:
7.79 AUD
平均损失:
-19.52 AUD
最大连续失误:
10 (-47.16 AUD)
最大连续亏损:
-309.64 AUD (3)
每月增长:
-2.50%
年度预测:
-30.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
73.87 AUD
最大值:
376.59 AUD (28.91%)
相对跌幅:
结余:
29.18% (63.61 AUD)
净值:
3.38% (134.02 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD.a
|239
|US500.a
|29
|GBPJPY.a
|24
|SpotBrent.a
|3
|EURUSD.a
|2
|USDCAD.a
|2
|BTCAUD.a
|2
|NVDA.US-PERP.a
|2
|USDJPY.a
|1
|Soybeans.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD.a
|-88
|US500.a
|78
|GBPJPY.a
|-48
|SpotBrent.a
|11
|EURUSD.a
|2
|USDCAD.a
|-2
|BTCAUD.a
|28
|NVDA.US-PERP.a
|1
|USDJPY.a
|0
|Soybeans.a
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD.a
|9.1K
|US500.a
|325
|GBPJPY.a
|-84
|SpotBrent.a
|1.2K
|EURUSD.a
|23
|USDCAD.a
|-30
|BTCAUD.a
|373K
|NVDA.US-PERP.a
|128
|USDJPY.a
|-44
|Soybeans.a
|-30
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.74 AUD
最差交易: -155 AUD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.61 AUD
最大连续亏损: -47.16 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-9%
0
0
USD
USD
3.9K
AUD
AUD
163
0%
305
71%
26%
0.98
-0.09
AUD
AUD
29%
1:30