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Сигналы / MetaTrader 4 / Trend X 005
Kai Guo Wu

Trend X 005

Kai Guo Wu
Kai Guo Wu

Kai Guo Wu

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 152%
MaxainGroup-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
509
Прибыльных трейдов:
347 (68.17%)
Убыточных трейдов:
162 (31.83%)
Лучший трейд:
25 263.00 USD
Худший трейд:
-17 020.00 USD
Общая прибыль:
701 021.97 USD (859 293 pips)
Общий убыток:
-464 811.95 USD (256 533 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (43 053.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
66 805.90 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
43.50%
Макс. загрузка депозита:
5.37%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
212 (41.65%)
Коротких трейдов:
297 (58.35%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
464.07 USD
Средняя прибыль:
2 020.24 USD
Средний убыток:
-2 869.21 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-36 712.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-73 026.00 USD (6)
Прирост в месяц:
18.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 541.44 USD
Максимальная:
73 026.00 USD (31.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.55% (73 026.00 USD)
По эквити:
20.43% (64 037.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 443
US30.ecn 19
XAGUSD.pro 14
BTCUSD 13
XTIUSD.pro 12
XBRUSD.pro 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 202K
US30.ecn -17K
XAGUSD.pro 16K
BTCUSD 21K
XTIUSD.pro 4.7K
XBRUSD.pro 9.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 116K
US30.ecn -31K
XAGUSD.pro 4.2K
BTCUSD 507K
XTIUSD.pro 2K
XBRUSD.pro 3.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25 263.00 USD
Худший трейд: -17 020 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43 053.10 USD
Макс. убыток в серии: -36 712.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 10:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 04:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 04:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.25 04:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.25 04:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend X 005
3000 USD в месяц
152%
0
0
USD
336K
USD
11
0%
509
68%
44%
1.50
464.07
USD
32%
1:400
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