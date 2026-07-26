- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
509
Прибыльных трейдов:
347 (68.17%)
Убыточных трейдов:
162 (31.83%)
Лучший трейд:
25 263.00 USD
Худший трейд:
-17 020.00 USD
Общая прибыль:
701 021.97 USD (859 293 pips)
Общий убыток:
-464 811.95 USD (256 533 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (43 053.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
66 805.90 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
43.50%
Макс. загрузка депозита:
5.37%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
212 (41.65%)
Коротких трейдов:
297 (58.35%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
464.07 USD
Средняя прибыль:
2 020.24 USD
Средний убыток:
-2 869.21 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-36 712.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-73 026.00 USD (6)
Прирост в месяц:
18.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 541.44 USD
Максимальная:
73 026.00 USD (31.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.55% (73 026.00 USD)
По эквити:
20.43% (64 037.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|443
|US30.ecn
|19
|XAGUSD.pro
|14
|BTCUSD
|13
|XTIUSD.pro
|12
|XBRUSD.pro
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|202K
|US30.ecn
|-17K
|XAGUSD.pro
|16K
|BTCUSD
|21K
|XTIUSD.pro
|4.7K
|XBRUSD.pro
|9.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|116K
|US30.ecn
|-31K
|XAGUSD.pro
|4.2K
|BTCUSD
|507K
|XTIUSD.pro
|2K
|XBRUSD.pro
|3.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25 263.00 USD
Худший трейд: -17 020 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43 053.10 USD
Макс. убыток в серии: -36 712.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
152%
0
0
USD
USD
336K
USD
USD
11
0%
509
68%
44%
1.50
464.07
USD
USD
32%
1:400