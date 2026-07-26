- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
528
盈利交易:
352 (66.66%)
亏损交易:
176 (33.33%)
最好交易:
25 263.00 USD
最差交易:
-17 020.00 USD
毛利:
704 618.37 USD (862 957 pips)
毛利亏损:
-513 751.25 USD (283 098 pips)
最大连续赢利:
31 (43 053.10 USD)
最大连续盈利:
66 805.90 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
51.11%
最大入金加载:
6.10%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.61
长期交易:
218 (41.29%)
短期交易:
310 (58.71%)
利润因子:
1.37
预期回报:
361.49 USD
平均利润:
2 001.76 USD
平均损失:
-2 919.04 USD
最大连续失误:
17 (-36 712.00 USD)
最大连续亏损:
-73 026.00 USD (6)
每月增长:
-2.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
41 541.44 USD
最大值:
73 026.00 USD (31.55%)
相对跌幅:
结余:
31.55% (73 026.00 USD)
净值:
30.76% (89 457.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|460
|US30.ecn
|19
|XAGUSD.pro
|16
|BTCUSD
|13
|XTIUSD.pro
|12
|XBRUSD.pro
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|162K
|US30.ecn
|-17K
|XAGUSD.pro
|10K
|BTCUSD
|21K
|XTIUSD.pro
|4.7K
|XBRUSD.pro
|9.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|95K
|US30.ecn
|-31K
|XAGUSD.pro
|2.8K
|BTCUSD
|507K
|XTIUSD.pro
|2K
|XBRUSD.pro
|3.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25 263.00 USD
最差交易: -17 020 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +43 053.10 USD
最大连续亏损: -36 712.00 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
118%
0
0
USD
USD
291K
USD
USD
12
0%
528
66%
51%
1.37
361.49
USD
USD
32%
1:400