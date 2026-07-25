- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
7.72 USD
Худший трейд:
-30.05 USD
Общая прибыль:
27.09 USD (2 735 pips)
Общий убыток:
-33.75 USD (3 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.07 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
4.23%
Макс. загрузка депозита:
16.38%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.74 USD
Средняя прибыль:
3.87 USD
Средний убыток:
-16.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-30.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.05 USD (1)
Прирост в месяц:
-6.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.98 USD
Максимальная:
30.13 USD (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.91% (30.09 USD)
По эквити:
22.91% (26.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-595
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.72 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.40 USD
Макс. убыток в серии: -30.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
2
100%
9
77%
4%
0.80
-0.74
USD
USD
26%
1:500