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Сигналы / MetaTrader 5 / Vertex Quant
Sigit Pramono

Vertex Quant

Sigit Pramono
Sigit Pramono

Sigit Pramono

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -7%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
7.72 USD
Худший трейд:
-30.05 USD
Общая прибыль:
27.09 USD (2 735 pips)
Общий убыток:
-33.75 USD (3 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.07 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
4.23%
Макс. загрузка депозита:
16.38%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.74 USD
Средняя прибыль:
3.87 USD
Средний убыток:
-16.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-30.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.05 USD (1)
Прирост в месяц:
-6.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.98 USD
Максимальная:
30.13 USD (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.91% (30.09 USD)
По эквити:
22.91% (26.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -595
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.72 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.40 USD
Макс. убыток в серии: -30.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 15:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.25 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.25 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vertex Quant
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
93
USD
2
100%
9
77%
4%
0.80
-0.74
USD
26%
1:500
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