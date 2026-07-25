- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
7.72 USD
最差交易:
-30.05 USD
毛利:
27.09 USD (2 735 pips)
毛利亏损:
-33.75 USD (3 330 pips)
最大连续赢利:
3 (7.40 USD)
最大连续盈利:
13.07 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
4.23%
最大入金加载:
16.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.22
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.74 USD
平均利润:
3.87 USD
平均损失:
-16.88 USD
最大连续失误:
1 (-30.05 USD)
最大连续亏损:
-30.05 USD (1)
每月增长:
-6.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.98 USD
最大值:
30.13 USD (25.94%)
相对跌幅:
结余:
25.91% (30.09 USD)
净值:
22.91% (26.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-595
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.72 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.40 USD
最大连续亏损: -30.05 USD
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成长
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
2
100%
9
77%
4%
0.80
-0.74
USD
USD
26%
1:500