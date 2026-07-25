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Sigit Pramono

Vertex Quant

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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -7%
ICMarketsSC-MT5-3
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
7.72 USD
最差交易:
-30.05 USD
毛利:
27.09 USD (2 735 pips)
毛利亏损:
-33.75 USD (3 330 pips)
最大连续赢利:
3 (7.40 USD)
最大连续盈利:
13.07 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
4.23%
最大入金加载:
16.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.22
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.74 USD
平均利润:
3.87 USD
平均损失:
-16.88 USD
最大连续失误:
1 (-30.05 USD)
最大连续亏损:
-30.05 USD (1)
每月增长:
-6.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.98 USD
最大值:
30.13 USD (25.94%)
相对跌幅:
结余:
25.91% (30.09 USD)
净值:
22.91% (26.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -595
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.72 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.40 USD
最大连续亏损: -30.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
TitanFX-MT5-01
61.00 × 1
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2026.08.10 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 15:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.28 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.25 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.25 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.25 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.25 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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Vertex Quant
每月30 USD
-7%
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4%
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USD
26%
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