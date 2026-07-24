- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
1.83 USD
Худший трейд:
-0.14 USD
Общая прибыль:
15.09 USD (1 498 pips)
Общий убыток:
-0.14 USD (14 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (10.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.09 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
2.15
Торговая активность:
3.67%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
106.79
Длинных трейдов:
18 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
107.79
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
0.89 USD
Средний убыток:
-0.14 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.14 USD (1)
Прирост в месяц:
1.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.14 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.14 USD)
По эквити:
3.16% (32.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.83 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
🚀 Anson Account 4 – Gold Long Term Steady Growth Strategy
This is a live account focused on XAUUSD (Gold) using a martingale approach.
Suitable for traders looking for long term steady growth.
Feel free to contact me if you have any question.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
18
94%
4%
107.78
0.83
USD
USD
3%
1:500