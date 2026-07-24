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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
17 (94.44%)
亏损交易:
1 (5.56%)
最好交易:
1.83 USD
最差交易:
-0.14 USD
毛利:
15.09 USD (1 498 pips)
毛利亏损:
-0.14 USD (14 pips)
最大连续赢利:
11 (10.09 USD)
最大连续盈利:
10.09 USD (11)
夏普比率:
2.15
交易活动:
3.67%
最大入金加载:
0.89%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
106.79
长期交易:
18 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
107.79
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
0.89 USD
平均损失:
-0.14 USD
最大连续失误:
1 (-0.14 USD)
最大连续亏损:
-0.14 USD (1)
每月增长:
1.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.14 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.14 USD)
净值:
3.16% (32.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.83 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.09 USD
最大连续亏损: -0.14 USD
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