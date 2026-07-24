- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
709
Прибыльных трейдов:
695 (98.02%)
Убыточных трейдов:
14 (1.97%)
Лучший трейд:
75.75 USD
Худший трейд:
-24.75 USD
Общая прибыль:
2 968.52 USD (7 334 586 pips)
Общий убыток:
-163.35 USD (24 328 pips)
Макс. серия выигрышей:
294 (1 390.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 390.39 USD (294)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
18 дней
Фактор восстановления:
56.96
Длинных трейдов:
697 (98.31%)
Коротких трейдов:
12 (1.69%)
Профит фактор:
18.17
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
4.27 USD
Средний убыток:
-11.67 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-49.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.25 USD (4)
Прирост в месяц:
4.48%
Годовой прогноз:
54.36%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.25 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (49.25 USD)
По эквити:
24.46% (1 115.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOIL
|621
|VIX.fs
|43
|BTCUSD
|32
|Tesla+
|6
|Intel+
|3
|CN50
|2
|AAL+
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOIL
|1.9K
|VIX.fs
|127
|BTCUSD
|627
|Tesla+
|39
|Intel+
|13
|CN50
|9
|AAL+
|77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOIL
|531K
|VIX.fs
|52K
|BTCUSD
|6.6M
|Tesla+
|6.4K
|Intel+
|1.2K
|CN50
|47K
|AAL+
|253
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.75 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 294
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 390.39 USD
Макс. убыток в серии: -49.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AXITrader-US10-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
142%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
91
42%
709
98%
100%
18.17
3.96
USD
USD
24%
1:100