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Сигналы / MetaTrader 4 / Oil for Mum 2
Phatthadon Jedsadarom

Oil for Mum 2

Phatthadon Jedsadarom
Phatthadon Jedsadarom

Phatthadon Jedsadarom

0 отзывов
Надежность
91 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 142%
AXITrader-US10-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
709
Прибыльных трейдов:
695 (98.02%)
Убыточных трейдов:
14 (1.97%)
Лучший трейд:
75.75 USD
Худший трейд:
-24.75 USD
Общая прибыль:
2 968.52 USD (7 334 586 pips)
Общий убыток:
-163.35 USD (24 328 pips)
Макс. серия выигрышей:
294 (1 390.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 390.39 USD (294)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
18 дней
Фактор восстановления:
56.96
Длинных трейдов:
697 (98.31%)
Коротких трейдов:
12 (1.69%)
Профит фактор:
18.17
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
4.27 USD
Средний убыток:
-11.67 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-49.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.25 USD (4)
Прирост в месяц:
4.48%
Годовой прогноз:
54.36%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.25 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (49.25 USD)
По эквити:
24.46% (1 115.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOIL 621
VIX.fs 43
BTCUSD 32
Tesla+ 6
Intel+ 3
CN50 2
AAL+ 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOIL 1.9K
VIX.fs 127
BTCUSD 627
Tesla+ 39
Intel+ 13
CN50 9
AAL+ 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOIL 531K
VIX.fs 52K
BTCUSD 6.6M
Tesla+ 6.4K
Intel+ 1.2K
CN50 47K
AAL+ 253
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.75 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 294
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 390.39 USD
Макс. убыток в серии: -49.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AXITrader-US10-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Oil for Mum 2
30 USD в месяц
142%
0
0
USD
4.6K
USD
91
42%
709
98%
100%
18.17
3.96
USD
24%
1:100
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