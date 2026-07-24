- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
722
盈利交易:
708 (98.06%)
亏损交易:
14 (1.94%)
最好交易:
75.75 USD
最差交易:
-24.75 USD
毛利:
3 009.17 USD (7 374 435 pips)
毛利亏损:
-163.35 USD (24 328 pips)
最大连续赢利:
307 (1 431.04 USD)
最大连续盈利:
1 431.04 USD (307)
夏普比率:
0.57
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.82%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
17 天
采收率:
57.78
长期交易:
710 (98.34%)
短期交易:
12 (1.66%)
利润因子:
18.42
预期回报:
3.94 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
-11.67 USD
最大连续失误:
4 (-49.25 USD)
最大连续亏损:
-49.25 USD (4)
每月增长:
4.90%
年度预测:
59.51%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.25 USD (1.43%)
相对跌幅:
结余:
1.43% (49.25 USD)
净值:
24.46% (1 115.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOIL
|634
|VIX.fs
|43
|BTCUSD
|32
|Tesla+
|6
|Intel+
|3
|CN50
|2
|AAL+
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOIL
|2K
|VIX.fs
|127
|BTCUSD
|627
|Tesla+
|39
|Intel+
|13
|CN50
|9
|AAL+
|77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOIL
|571K
|VIX.fs
|52K
|BTCUSD
|6.6M
|Tesla+
|6.4K
|Intel+
|1.2K
|CN50
|47K
|AAL+
|253
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.75 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 307
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 431.04 USD
最大连续亏损: -49.25 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
144%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
92
43%
722
98%
100%
18.42
3.94
USD
USD
24%
1:100