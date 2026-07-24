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Phatthadon Jedsadarom

Oil for Mum 2

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708 (98.06%)
亏损交易:
14 (1.94%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
3 009.17 USD (7 374 435 pips)
毛利亏损:
-163.35 USD (24 328 pips)
最大连续赢利:
307 (1 431.04 USD)
最大连续盈利:
1 431.04 USD (307)
夏普比率:
0.57
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
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最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
17 天
采收率:
57.78
长期交易:
710 (98.34%)
短期交易:
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利润因子:
18.42
预期回报:
3.94 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
-11.67 USD
最大连续失误:
4 (-49.25 USD)
最大连续亏损:
-49.25 USD (4)
每月增长:
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年度预测:
59.51%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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24.46% (1 115.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USOIL 634
VIX.fs 43
BTCUSD 32
Tesla+ 6
Intel+ 3
CN50 2
AAL+ 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USOIL 2K
VIX.fs 127
BTCUSD 627
Tesla+ 39
Intel+ 13
CN50 9
AAL+ 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USOIL 571K
VIX.fs 52K
BTCUSD 6.6M
Tesla+ 6.4K
Intel+ 1.2K
CN50 47K
AAL+ 253
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
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