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Сигналы / MetaTrader 5 / EGNGoldRunner
Eusebio Garcia

EGNGoldRunner

Eusebio Garcia
Eusebio Garcia

Eusebio Garcia

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 130 USD в месяц
прирост с 2026 22%
ICMarketsSC-MT5-3
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
42 (76.36%)
Убыточных трейдов:
13 (23.64%)
Лучший трейд:
107.52 EUR
Худший трейд:
-35.53 EUR
Общая прибыль:
552.41 EUR (30 012 pips)
Общий убыток:
-209.86 EUR (13 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (311.24 EUR)
Макс. прибыль в серии:
311.24 EUR (25)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
6.47%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
30 (54.55%)
Коротких трейдов:
25 (45.45%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
6.23 EUR
Средняя прибыль:
13.15 EUR
Средний убыток:
-16.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-109.57 EUR)
Макс. убыток в серии:
-109.57 EUR (4)
Прирост в месяц:
22.26%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 EUR
Максимальная:
109.88 EUR (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.34% (63.01 EUR)
По эквити:
2.51% (88.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 391
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.52 EUR
Худший трейд: -36 EUR
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +311.24 EUR
Макс. убыток в серии: -109.57 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 21:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 16:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 16:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.24 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 16:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EGNGoldRunner
130 USD в месяц
22%
0
0
USD
3.4K
EUR
3
80%
55
76%
6%
2.63
6.23
EUR
5%
1:400
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