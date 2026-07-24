- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
42 (76.36%)
Убыточных трейдов:
13 (23.64%)
Лучший трейд:
107.52 EUR
Худший трейд:
-35.53 EUR
Общая прибыль:
552.41 EUR (30 012 pips)
Общий убыток:
-209.86 EUR (13 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (311.24 EUR)
Макс. прибыль в серии:
311.24 EUR (25)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
6.47%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
30 (54.55%)
Коротких трейдов:
25 (45.45%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
6.23 EUR
Средняя прибыль:
13.15 EUR
Средний убыток:
-16.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-109.57 EUR)
Макс. убыток в серии:
-109.57 EUR (4)
Прирост в месяц:
22.26%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 EUR
Максимальная:
109.88 EUR (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.34% (63.01 EUR)
По эквити:
2.51% (88.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|391
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +107.52 EUR
Худший трейд: -36 EUR
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +311.24 EUR
Макс. убыток в серии: -109.57 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
130 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
3.4K
EUR
EUR
3
80%
55
76%
6%
2.63
6.23
EUR
EUR
5%
1:400