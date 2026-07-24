- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
44 (69.84%)
亏损交易:
19 (30.16%)
最好交易:
107.52 EUR
最差交易:
-42.25 EUR
毛利:
553.32 EUR (30 089 pips)
毛利亏损:
-368.65 EUR (21 196 pips)
最大连续赢利:
25 (311.24 EUR)
最大连续盈利:
311.24 EUR (25)
夏普比率:
0.13
交易活动:
6.47%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.69
长期交易:
33 (52.38%)
短期交易:
30 (47.62%)
利润因子:
1.50
预期回报:
2.93 EUR
平均利润:
12.58 EUR
平均损失:
-19.40 EUR
最大连续失误:
5 (-115.87 EUR)
最大连续亏损:
-115.87 EUR (5)
每月增长:
16.58%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.10 EUR
最大值:
266.14 EUR (17.67%)
相对跌幅:
结余:
7.59% (266.14 EUR)
净值:
2.66% (90.34 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.52 EUR
最差交易: -42 EUR
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +311.24 EUR
最大连续亏损: -115.87 EUR
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交易
赢%
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PF
预期回报
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杠杆
每月130 USD
17%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
3
82%
63
69%
6%
1.50
2.93
EUR
EUR
8%
1:400