- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
31 (59.61%)
Убыточных трейдов:
21 (40.38%)
Лучший трейд:
124.56 USD
Худший трейд:
-39.94 USD
Общая прибыль:
446.10 USD (44 893 pips)
Общий убыток:
-228.26 USD (22 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (84.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
245.88 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
20.41%
Макс. загрузка депозита:
2.21%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
37 (71.15%)
Коротких трейдов:
15 (28.85%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
14.39 USD
Средний убыток:
-10.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-17.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.68 USD (5)
Прирост в месяц:
8.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
212.82 USD
Максимальная:
217.93 USD (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.89% (217.93 USD)
По эквити:
4.16% (98.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|218
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.56 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +84.04 USD
Макс. убыток в серии: -17.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeSmart-Server01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|8.24 × 25
|
Exness-MT5Real32
|14.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|19.80 × 15
|
Exness-MT5Real41
|22.16 × 45
|
Tickmill-Live
|52.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|231.00 × 1
Purchase This EA : MT5 Version
This version focuses on a daily minor breaks, aiming to catch some pips anywhere from 100pips-500pips while also keeping an eye out for major breaks and potential runners.
Minimum Deposit: $1000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
9%
7
27K
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
100%
52
59%
20%
1.95
4.19
USD
USD
9%
1:500