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Сигналы / MetaTrader 5 / Kenni Daily Scalp Breakout Gold MT5
Ken Rmah

Kenni Daily Scalp Breakout Gold MT5

Ken Rmah
Ken Rmah

Ken Rmah

3.8 (13)
My name is Kenni, and I have been trading for about 10 years. I am passionate about trading and focus exclusively on low-risk strategies, avoiding high-risk approaches such as martingale, grid, or hedging. My goal is to achieve steady, consistent profits rather than chasing quick gains, with a
2 продукта 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
2 недели
7 / 27K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 9%
TradeSmart-Server01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
31 (59.61%)
Убыточных трейдов:
21 (40.38%)
Лучший трейд:
124.56 USD
Худший трейд:
-39.94 USD
Общая прибыль:
446.10 USD (44 893 pips)
Общий убыток:
-228.26 USD (22 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (84.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
245.88 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
20.41%
Макс. загрузка депозита:
2.21%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
37 (71.15%)
Коротких трейдов:
15 (28.85%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
14.39 USD
Средний убыток:
-10.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-17.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.68 USD (5)
Прирост в месяц:
8.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
212.82 USD
Максимальная:
217.93 USD (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.89% (217.93 USD)
По эквити:
4.16% (98.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 218
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.56 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +84.04 USD
Макс. убыток в серии: -17.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeSmart-Server01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
FBS-Real
8.24 × 25
Exness-MT5Real32
14.00 × 1
Exness-MT5Real5
19.80 × 15
Exness-MT5Real41
22.16 × 45
Tickmill-Live
52.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
231.00 × 1
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Purchase This EA : MT5 Version

Purchase This EA: MT4 Version

This version focuses on a daily minor breaks, aiming to catch some pips anywhere from 100pips-500pips while also keeping an eye out for major breaks and potential runners.

Minimum Deposit: $1000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.


Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 11:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 01:00
Share of trading days is too low
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 01:00
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 16:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 16:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 16:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 16:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kenni Daily Scalp Breakout Gold MT5
35 USD в месяц
9%
7
27K
USD
2.7K
USD
2
100%
52
59%
20%
1.95
4.19
USD
9%
1:500
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