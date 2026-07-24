- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 284
Прибыльных трейдов:
683 (53.19%)
Убыточных трейдов:
601 (46.81%)
Лучший трейд:
625.18 USD
Худший трейд:
-293.92 USD
Общая прибыль:
18 552.15 USD (1 200 045 pips)
Общий убыток:
-15 925.34 USD (1 033 903 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (534.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 111.51 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
89.87%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
127
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
597 (46.50%)
Коротких трейдов:
687 (53.50%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
27.16 USD
Средний убыток:
-26.50 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-25.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 258.81 USD (9)
Прирост в месяц:
10.98%
Годовой прогноз:
133.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 959.54 USD
Максимальная:
2 362.03 USD (19.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.74% (2 362.03 USD)
По эквити:
1.77% (234.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1276
|CN300
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.6K
|CN300
|8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|166K
|CN300
|417
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +625.18 USD
Худший трейд: -294 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +534.28 USD
Макс. убыток в серии: -25.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
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ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
15
99%
1 284
53%
90%
1.16
2.05
USD
USD
20%
1:200