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Сигналы / MetaTrader 4 / Lu6869077
Zhan Lu

Lu6869077

Zhan Lu
Zhan Lu

Zhan Lu

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 23%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 284
Прибыльных трейдов:
683 (53.19%)
Убыточных трейдов:
601 (46.81%)
Лучший трейд:
625.18 USD
Худший трейд:
-293.92 USD
Общая прибыль:
18 552.15 USD (1 200 045 pips)
Общий убыток:
-15 925.34 USD (1 033 903 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (534.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 111.51 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
89.87%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
127
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
597 (46.50%)
Коротких трейдов:
687 (53.50%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.05 USD
Средняя прибыль:
27.16 USD
Средний убыток:
-26.50 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-25.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 258.81 USD (9)
Прирост в месяц:
10.98%
Годовой прогноз:
133.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 959.54 USD
Максимальная:
2 362.03 USD (19.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.74% (2 362.03 USD)
По эквити:
1.77% (234.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1276
CN300 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.6K
CN300 8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 166K
CN300 417
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +625.18 USD
Худший трейд: -294 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +534.28 USD
Макс. убыток в серии: -25.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 15:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lu6869077
3000 USD в месяц
23%
0
0
USD
14K
USD
15
99%
1 284
53%
90%
1.16
2.05
USD
20%
1:200
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