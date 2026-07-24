- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 305
盈利交易:
691 (52.95%)
亏损交易:
614 (47.05%)
最好交易:
625.18 USD
最差交易:
-293.92 USD
毛利:
18 825.81 USD (1 216 136 pips)
毛利亏损:
-16 237.12 USD (1 047 377 pips)
最大连续赢利:
28 (534.28 USD)
最大连续盈利:
1 111.51 USD (18)
夏普比率:
0.04
交易活动:
89.87%
最大入金加载:
2.67%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
80
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.10
长期交易:
613 (46.97%)
短期交易:
692 (53.03%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.98 USD
平均利润:
27.24 USD
平均损失:
-26.44 USD
最大连续失误:
22 (-25.28 USD)
最大连续亏损:
-1 258.81 USD (9)
每月增长:
10.35%
年度预测:
125.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 959.54 USD
最大值:
2 362.03 USD (19.74%)
相对跌幅:
结余:
19.74% (2 362.03 USD)
净值:
1.77% (234.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1297
|CN300
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.6K
|CN300
|8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|169K
|CN300
|417
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +625.18 USD
最差交易: -294 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +534.28 USD
最大连续亏损: -25.28 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
22%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
15
99%
1 305
52%
90%
1.15
1.98
USD
USD
20%
1:200