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Сигналы / MetaTrader 5 / BB BreakOut XM BROKER
cbkiri

BB BreakOut XM BROKER

cbkiri
cbkiri

cbkiri

Simple Side Hustle of Trading additional on top of employee career.
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 20%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
34 (82.92%)
Убыточных трейдов:
7 (17.07%)
Лучший трейд:
55.01 USD
Худший трейд:
-41.80 USD
Общая прибыль:
264.82 USD (24 220 pips)
Общий убыток:
-162.12 USD (7 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (104.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
27.03%
Макс. загрузка депозита:
9.31%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
26 (63.41%)
Коротких трейдов:
15 (36.59%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
7.79 USD
Средний убыток:
-23.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-92.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-92.50 USD (3)
Прирост в месяц:
19.99%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.90 USD
Максимальная:
92.50 USD (9.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.14% (92.50 USD)
По эквити:
41.60% (430.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 103
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.01 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +104.51 USD
Макс. убыток в серии: -92.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

*** Investment in CFD carries risk. 100% Loss is possible***


This strategy is applying the BB Break Out Concept and are applied to multi pairs including Gold.


Copy signal using MQL5 might occure with slippage or if you wish to join the signal on the same broker plateform, search the strategy name via the link below:


https://social.tp-redirect.com/s/ERG03yng


Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 01:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 22:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 16:39
Share of trading days is too low
2026.07.24 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 16:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 15:39
Share of trading days is too low
2026.07.24 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 04:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BB BreakOut XM BROKER
50 USD в месяц
20%
0
0
USD
103
USD
3
97%
41
82%
27%
1.63
2.50
USD
42%
1:500
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