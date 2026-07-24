- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
34 (82.92%)
Убыточных трейдов:
7 (17.07%)
Лучший трейд:
55.01 USD
Худший трейд:
-41.80 USD
Общая прибыль:
264.82 USD (24 220 pips)
Общий убыток:
-162.12 USD (7 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (104.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
27.03%
Макс. загрузка депозита:
9.31%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
26 (63.41%)
Коротких трейдов:
15 (36.59%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
7.79 USD
Средний убыток:
-23.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-92.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-92.50 USD (3)
Прирост в месяц:
19.99%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.90 USD
Максимальная:
92.50 USD (9.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.14% (92.50 USD)
По эквити:
41.60% (430.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|103
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.01 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +104.51 USD
Макс. убыток в серии: -92.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
*** Investment in CFD carries risk. 100% Loss is possible***
This strategy is applying the BB Break Out Concept and are applied to multi pairs including Gold.
Copy signal using MQL5 might occure with slippage or if you wish to join the signal on the same broker plateform, search the strategy name via the link below:
https://social.tp-redirect.com/s/ERG03yng
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
3
97%
41
82%
27%
1.63
2.50
USD
USD
42%
1:500