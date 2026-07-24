- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
55.01 USD
最差交易:
-41.80 USD
毛利:
276.64 USD (24 809 pips)
毛利亏损:
-162.12 USD (7 883 pips)
最大连续赢利:
14 (104.51 USD)
最大连续盈利:
106.59 USD (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
23.27%
最大入金加载:
9.31%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.24
长期交易:
29 (65.91%)
短期交易:
15 (34.09%)
利润因子:
1.71
预期回报:
2.60 USD
平均利润:
7.48 USD
平均损失:
-23.16 USD
最大连续失误:
3 (-92.50 USD)
最大连续亏损:
-92.50 USD (3)
每月增长:
33.80%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
80.90 USD
最大值:
92.50 USD (9.14%)
相对跌幅:
结余:
9.14% (92.50 USD)
净值:
41.60% (430.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|115
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.01 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +104.51 USD
最大连续亏损: -92.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
*** Investment in CFD carries risk. 100% Loss is possible***
This strategy is applying the BB Break Out Concept and are applied to multi pairs including Gold.
Copy signal using MQL5 might occure with slippage or if you wish to join the signal on the same broker plateform, search the strategy name via the link below:
https://social.tp-redirect.com/s/ERG03yng
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
34%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
3
97%
44
84%
23%
1.70
2.60
USD
USD
42%
1:500