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cbkiri

BB BreakOut XM BROKER

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Simple Side Hustle of Trading additional on top of employee career.
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可靠性
3
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每月复制 50 USD per 
增长自 2026 34%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
55.01 USD
最差交易:
-41.80 USD
毛利:
276.64 USD (24 809 pips)
毛利亏损:
-162.12 USD (7 883 pips)
最大连续赢利:
14 (104.51 USD)
最大连续盈利:
106.59 USD (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
23.27%
最大入金加载:
9.31%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.24
长期交易:
29 (65.91%)
短期交易:
15 (34.09%)
利润因子:
1.71
预期回报:
2.60 USD
平均利润:
7.48 USD
平均损失:
-23.16 USD
最大连续失误:
3 (-92.50 USD)
最大连续亏损:
-92.50 USD (3)
每月增长:
33.80%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
80.90 USD
最大值:
92.50 USD (9.14%)
相对跌幅:
结余:
9.14% (92.50 USD)
净值:
41.60% (430.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 115
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +55.01 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +104.51 USD
最大连续亏损: -92.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

*** Investment in CFD carries risk. 100% Loss is possible***


This strategy is applying the BB Break Out Concept and are applied to multi pairs including Gold.


Copy signal using MQL5 might occure with slippage or if you wish to join the signal on the same broker plateform, search the strategy name via the link below:


https://social.tp-redirect.com/s/ERG03yng


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2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 01:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.26 22:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 16:39
Share of trading days is too low
2026.07.24 16:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 16:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 15:39
Share of trading days is too low
2026.07.24 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 04:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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信号
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成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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BB BreakOut XM BROKER
每月50 USD
34%
0
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USD
115
USD
3
97%
44
84%
23%
1.70
2.60
USD
42%
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