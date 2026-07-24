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Всего трейдов:
321
Прибыльных трейдов:
171 (53.27%)
Убыточных трейдов:
150 (46.73%)
Лучший трейд:
31.10 USD
Худший трейд:
-64.50 USD
Общая прибыль:
2 741.25 USD (261 350 pips)
Общий убыток:
-2 456.10 USD (226 967 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
178.72 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
49.52%
Макс. загрузка депозита:
4.56%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
218 (67.91%)
Коротких трейдов:
103 (32.09%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
16.03 USD
Средний убыток:
-16.37 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-121.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.57 USD (7)
Прирост в месяц:
10.82%
Годовой прогноз:
131.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.77 USD
Максимальная:
246.51 USD (8.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.16% (246.51 USD)
По эквити:
13.74% (421.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|EURUSD
|14
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|314
|EURUSD
|-15
|USDCHF
|-30
|GBPUSD
|30
|USDCAD
|-14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|292
|USDCHF
|-648
|GBPUSD
|427
|USDCAD
|-218
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.10 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +10.53 USD
Макс. убыток в серии: -121.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
13
100%
321
53%
50%
1.11
0.89
USD
USD
14%
1:500