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Komang Endra Supiawan

Freshcaree

Komang Endra Supiawan
Komang Endra Supiawan

Komang Endra Supiawan

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
FBS-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
321
Прибыльных трейдов:
171 (53.27%)
Убыточных трейдов:
150 (46.73%)
Лучший трейд:
31.10 USD
Худший трейд:
-64.50 USD
Общая прибыль:
2 741.25 USD (261 350 pips)
Общий убыток:
-2 456.10 USD (226 967 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
178.72 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
49.52%
Макс. загрузка депозита:
4.56%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
218 (67.91%)
Коротких трейдов:
103 (32.09%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
16.03 USD
Средний убыток:
-16.37 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-121.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.57 USD (7)
Прирост в месяц:
10.82%
Годовой прогноз:
131.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.77 USD
Максимальная:
246.51 USD (8.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.16% (246.51 USD)
По эквити:
13.74% (421.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 303
EURUSD 14
USDCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 314
EURUSD -15
USDCHF -30
GBPUSD 30
USDCAD -14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 35K
EURUSD 292
USDCHF -648
GBPUSD 427
USDCAD -218
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.10 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +10.53 USD
Макс. убыток в серии: -121.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MFGinvest-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
FreshForex-MT5
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
еще 278...
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go to profit
Нет отзывов
2026.07.29 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Freshcaree
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
3.2K
USD
13
100%
321
53%
50%
1.11
0.89
USD
14%
1:500
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