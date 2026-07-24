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Komang Endra Supiawan

Freshcaree

Komang Endra Supiawan
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交易:
334
盈利交易:
174 (52.09%)
亏损交易:
160 (47.90%)
最好交易:
31.10 USD
最差交易:
-64.50 USD
毛利:
2 749.69 USD (262 193 pips)
毛利亏损:
-2 642.91 USD (245 644 pips)
最大连续赢利:
9 (10.53 USD)
最大连续盈利:
178.72 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
48.08%
最大入金加载:
4.56%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.43
长期交易:
225 (67.37%)
短期交易:
109 (32.63%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
15.80 USD
平均损失:
-16.52 USD
最大连续失误:
9 (-184.94 USD)
最大连续亏损:
-184.94 USD (9)
每月增长:
0.95%
年度预测:
11.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
223.77 USD
最大值:
246.51 USD (8.16%)
相对跌幅:
结余:
8.16% (246.51 USD)
净值:
13.74% (421.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 316
EURUSD 14
USDCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 136
EURUSD -15
USDCHF -30
GBPUSD 30
USDCAD -14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 17K
EURUSD 292
USDCHF -648
GBPUSD 427
USDCAD -218
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +31.10 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +10.53 USD
最大连续亏损: -184.94 USD

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StraitsFutures-ATL Live
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MFGinvest-Server
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VTMarkets-Live 2
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FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FreshForex-MT5
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 5
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
ForexTime-MT5
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
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没有评论
2026.07.29 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
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