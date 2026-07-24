- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
334
盈利交易:
174 (52.09%)
亏损交易:
160 (47.90%)
最好交易:
31.10 USD
最差交易:
-64.50 USD
毛利:
2 749.69 USD (262 193 pips)
毛利亏损:
-2 642.91 USD (245 644 pips)
最大连续赢利:
9 (10.53 USD)
最大连续盈利:
178.72 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
48.08%
最大入金加载:
4.56%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.43
长期交易:
225 (67.37%)
短期交易:
109 (32.63%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
15.80 USD
平均损失:
-16.52 USD
最大连续失误:
9 (-184.94 USD)
最大连续亏损:
-184.94 USD (9)
每月增长:
0.95%
年度预测:
11.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
223.77 USD
最大值:
246.51 USD (8.16%)
相对跌幅:
结余:
8.16% (246.51 USD)
净值:
13.74% (421.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|EURUSD
|14
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|136
|EURUSD
|-15
|USDCHF
|-30
|GBPUSD
|30
|USDCAD
|-14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|292
|USDCHF
|-648
|GBPUSD
|427
|USDCAD
|-218
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.10 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +10.53 USD
最大连续亏损: -184.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 5
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
14
100%
334
52%
48%
1.04
0.32
USD
USD
14%
1:500