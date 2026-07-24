- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Ninja Kagehana XAU Live
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСТОРИИ
Первоначально на этом Signal работал Ninja Trinity XAU v1.48. 1 августа 2026 года EA был заменен на Ninja Kagehana XAU v1.02.
Сделки и статистика до замены остаются частью общей истории Signal. Сделки, открытые с 1 августа 2026 года, выполняются Ninja Kagehana XAU.
ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ
-
Отдельный реальный счет, стартовавший примерно с 600 USD
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XAUUSD, M5
-
Operation_Mode = 0 (Fixed Lot)
-
FixedLot_Lots = 0.01
-
Без автоматического реинвестирования
-
Без ручных сделок и других EA
-
Не более одной открытой позиции
-
Без сетки, мартингейла и усреднения
Ninja Kagehana XAU сочетает логику возврата к среднему и пробоя. После необычно большой закрытой свечи H4 новые входы могут быть временно приостановлены.
Результаты и текущие рыночные условия проверяются примерно каждые две недели. При необходимости адаптации EA обновляется. Это не обещание автоматического обновления ровно каждые 14 дней.
Signal является форвардной записью реального счета и не гарантирует будущую прибыль. Результаты подписчиков могут отличаться из-за условий брокера, спреда, проскальзывания, задержки, спецификаций символа, кредитного плеча и настроек копирования.
IMPORTANT UPDATE — EA CHANGED TO NINJA KAGEHANA XAU From 1 August 2026, this Signal has switched from Ninja Trinity XAU v1.48 to Ninja Kagehana XAU v1.02. All trades placed before the switch remain included in the Signal’s cumulative history and were generated by Ninja Trinity XAU. Trades opened after the switch are generated by Ninja Kagehana XAU. The current setup is XAUUSD M5, fixed 0.01 lot, no automatic compounding, on a dedicated real account with no manual trades or other EAs. Ninja Kagehana XAU is reviewed approximately every two weeks. When recent performance and market conditions indicate that adaptation is needed, the EA will be updated. This is a review-and-update policy, not a promise of an automatic update exactly every 14 days.
Ninja Trinity XAU Live is now publicly available. This signal runs Ninja Trinity XAU v1.48 on XAUUSD M5 using a fixed 0.01 lot with no compounding. This account is dedicated exclusively to this EA, with no manual trades or other EAs. Copied results may differ due to broker conditions, spreads, slippage, and execution speed.
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USD
USD