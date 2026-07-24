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Сигналы / MetaTrader 5 / NinjaKagehanaXAU Live
Atsushi Katayama

NinjaKagehanaXAU Live

Atsushi Katayama
Atsushi Katayama

Atsushi Katayama

I develop and test MetaTrader 5 Expert Advisors with a focus on backtesting, forward testing, and risk management.
My products do not rely on martingale, grid, or averaging strategies.
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
ICMarketsSC-MT5-3
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
10 (55.55%)
Убыточных трейдов:
8 (44.44%)
Лучший трейд:
15.06 USD
Худший трейд:
-25.80 USD
Общая прибыль:
91.05 USD (5 181 pips)
Общий убыток:
-93.35 USD (7 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (62.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
10.26%
Макс. загрузка депозита:
14.55%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
11 (61.11%)
Коротких трейдов:
7 (38.89%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
9.11 USD
Средний убыток:
-11.67 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-66.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.83 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.03 USD
Максимальная:
67.03 USD (5.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.58% (66.99 USD)
По эквити:
2.43% (28.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.06 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +62.52 USD
Макс. убыток в серии: -66.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Ninja Kagehana XAU Live

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСТОРИИ

Первоначально на этом Signal работал Ninja Trinity XAU v1.48. 1 августа 2026 года EA был заменен на Ninja Kagehana XAU v1.02.

Сделки и статистика до замены остаются частью общей истории Signal. Сделки, открытые с 1 августа 2026 года, выполняются Ninja Kagehana XAU.

ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ

  • Отдельный реальный счет, стартовавший примерно с 600 USD

  • XAUUSD, M5

  • Operation_Mode = 0 (Fixed Lot)

  • FixedLot_Lots = 0.01

  • Без автоматического реинвестирования

  • Без ручных сделок и других EA

  • Не более одной открытой позиции

  • Без сетки, мартингейла и усреднения

Ninja Kagehana XAU сочетает логику возврата к среднему и пробоя. После необычно большой закрытой свечи H4 новые входы могут быть временно приостановлены.

Результаты и текущие рыночные условия проверяются примерно каждые две недели. При необходимости адаптации EA обновляется. Это не обещание автоматического обновления ровно каждые 14 дней.

Signal является форвардной записью реального счета и не гарантирует будущую прибыль. Результаты подписчиков могут отличаться из-за условий брокера, спреда, проскальзывания, задержки, спецификаций символа, кредитного плеча и настроек копирования.



Нет отзывов
2026.08.04 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.01 03:05 2026.08.01 03:05:29  

IMPORTANT UPDATE — EA CHANGED TO NINJA KAGEHANA XAU From 1 August 2026, this Signal has switched from Ninja Trinity XAU v1.48 to Ninja Kagehana XAU v1.02. All trades placed before the switch remain included in the Signal’s cumulative history and were generated by Ninja Trinity XAU. Trades opened after the switch are generated by Ninja Kagehana XAU. The current setup is XAUUSD M5, fixed 0.01 lot, no automatic compounding, on a dedicated real account with no manual trades or other EAs. Ninja Kagehana XAU is reviewed approximately every two weeks. When recent performance and market conditions indicate that adaptation is needed, the EA will be updated. This is a review-and-update policy, not a promise of an automatic update exactly every 14 days.

2026.07.29 07:06 2026.07.29 07:06:07  

Ninja Trinity XAU Live is now publicly available. This signal runs Ninja Trinity XAU v1.48 on XAUUSD M5 using a fixed 0.01 lot with no compounding. This account is dedicated exclusively to this EA, with no manual trades or other EAs. Copied results may differ due to broker conditions, spreads, slippage, and execution speed.

2026.07.27 17:58
Share of trading days is too low
2026.07.27 17:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 16:58
Share of trading days is too low
2026.07.27 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.27 11:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 11:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.24 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.24 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NinjaKagehanaXAU Live
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
1.2K
USD
3
100%
18
55%
10%
0.97
-0.13
USD
6%
1:100
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.