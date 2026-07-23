- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
603
Прибыльных трейдов:
220 (36.48%)
Убыточных трейдов:
383 (63.52%)
Лучший трейд:
402.79 USD
Худший трейд:
-287.64 USD
Общая прибыль:
8 132.63 USD (784 155 pips)
Общий убыток:
-5 459.08 USD (463 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (196.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 738.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
43.16%
Макс. загрузка депозита:
1.03%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
277 (45.94%)
Коротких трейдов:
326 (54.06%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
36.97 USD
Средний убыток:
-14.25 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-270.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-734.06 USD (4)
Прирост в месяц:
1.44%
Годовой прогноз:
17.45%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
234.61 USD
Максимальная:
734.06 USD (34.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.73% (308.15 USD)
По эквити:
0.70% (32.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|190
|USDJPY.pro
|28
|AUDUSD.pro
|27
|GBPUSD.pro
|26
|NZDUSD.pro
|26
|EURUSD.pro
|24
|USDCHF.pro
|24
|USDCAD.pro
|20
|AUDNZD.pro
|17
|NZDCHF.pro
|17
|GBPNZD.pro
|16
|NZDJPY.pro
|16
|AUDJPY.pro
|14
|AUDCHF.pro
|14
|GBPJPY.pro
|13
|GBPAUD.pro
|13
|GBPCHF.pro
|13
|CHFJPY.pro
|13
|NZDCAD.pro
|12
|EURNZD.pro
|11
|CADJPY.pro
|9
|AUDCAD.pro
|9
|CADCHF.pro
|9
|EURJPY.pro
|8
|EURAUD.pro
|8
|GBPCAD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|EURGBP.pro
|7
|EURCAD.pro
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|3.2K
|USDJPY.pro
|-27
|AUDUSD.pro
|-51
|GBPUSD.pro
|-61
|NZDUSD.pro
|-15
|EURUSD.pro
|-110
|USDCHF.pro
|-12
|USDCAD.pro
|-26
|AUDNZD.pro
|1
|NZDCHF.pro
|-7
|GBPNZD.pro
|-5
|NZDJPY.pro
|-40
|AUDJPY.pro
|-37
|AUDCHF.pro
|0
|GBPJPY.pro
|-23
|GBPAUD.pro
|-19
|GBPCHF.pro
|-1
|CHFJPY.pro
|-13
|NZDCAD.pro
|-6
|EURNZD.pro
|-19
|CADJPY.pro
|-8
|AUDCAD.pro
|-17
|CADCHF.pro
|0
|EURJPY.pro
|-15
|EURAUD.pro
|-19
|GBPCAD.pro
|-12
|EURCHF.pro
|4
|EURGBP.pro
|-5
|EURCAD.pro
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|331K
|USDJPY.pro
|-563
|AUDUSD.pro
|-1.1K
|GBPUSD.pro
|-2.3K
|NZDUSD.pro
|-652
|EURUSD.pro
|-1.4K
|USDCHF.pro
|-319
|USDCAD.pro
|-763
|AUDNZD.pro
|493
|NZDCHF.pro
|-139
|GBPNZD.pro
|-135
|NZDJPY.pro
|-820
|AUDJPY.pro
|-331
|AUDCHF.pro
|165
|GBPJPY.pro
|-667
|GBPAUD.pro
|102
|GBPCHF.pro
|-368
|CHFJPY.pro
|171
|NZDCAD.pro
|-228
|EURNZD.pro
|-1.2K
|CADJPY.pro
|223
|AUDCAD.pro
|-33
|CADCHF.pro
|79
|EURJPY.pro
|288
|EURAUD.pro
|-242
|GBPCAD.pro
|-741
|EURCHF.pro
|99
|EURGBP.pro
|-338
|EURCAD.pro
|62
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +402.79 USD
Худший трейд: -288 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +196.29 USD
Макс. убыток в серии: -270.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
43
94%
603
36%
43%
1.48
4.43
USD
USD
54%
1:100