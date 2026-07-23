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Сигналы / MetaTrader 4 / Airbus Axi Select
Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

Airbus Axi Select

Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro
Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 78%
Axi-US05-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
603
Прибыльных трейдов:
220 (36.48%)
Убыточных трейдов:
383 (63.52%)
Лучший трейд:
402.79 USD
Худший трейд:
-287.64 USD
Общая прибыль:
8 132.63 USD (784 155 pips)
Общий убыток:
-5 459.08 USD (463 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (196.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 738.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
43.16%
Макс. загрузка депозита:
1.03%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
277 (45.94%)
Коротких трейдов:
326 (54.06%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
36.97 USD
Средний убыток:
-14.25 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-270.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-734.06 USD (4)
Прирост в месяц:
1.44%
Годовой прогноз:
17.45%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
234.61 USD
Максимальная:
734.06 USD (34.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.73% (308.15 USD)
По эквити:
0.70% (32.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 190
USDJPY.pro 28
AUDUSD.pro 27
GBPUSD.pro 26
NZDUSD.pro 26
EURUSD.pro 24
USDCHF.pro 24
USDCAD.pro 20
AUDNZD.pro 17
NZDCHF.pro 17
GBPNZD.pro 16
NZDJPY.pro 16
AUDJPY.pro 14
AUDCHF.pro 14
GBPJPY.pro 13
GBPAUD.pro 13
GBPCHF.pro 13
CHFJPY.pro 13
NZDCAD.pro 12
EURNZD.pro 11
CADJPY.pro 9
AUDCAD.pro 9
CADCHF.pro 9
EURJPY.pro 8
EURAUD.pro 8
GBPCAD.pro 8
EURCHF.pro 8
EURGBP.pro 7
EURCAD.pro 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 3.2K
USDJPY.pro -27
AUDUSD.pro -51
GBPUSD.pro -61
NZDUSD.pro -15
EURUSD.pro -110
USDCHF.pro -12
USDCAD.pro -26
AUDNZD.pro 1
NZDCHF.pro -7
GBPNZD.pro -5
NZDJPY.pro -40
AUDJPY.pro -37
AUDCHF.pro 0
GBPJPY.pro -23
GBPAUD.pro -19
GBPCHF.pro -1
CHFJPY.pro -13
NZDCAD.pro -6
EURNZD.pro -19
CADJPY.pro -8
AUDCAD.pro -17
CADCHF.pro 0
EURJPY.pro -15
EURAUD.pro -19
GBPCAD.pro -12
EURCHF.pro 4
EURGBP.pro -5
EURCAD.pro -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 331K
USDJPY.pro -563
AUDUSD.pro -1.1K
GBPUSD.pro -2.3K
NZDUSD.pro -652
EURUSD.pro -1.4K
USDCHF.pro -319
USDCAD.pro -763
AUDNZD.pro 493
NZDCHF.pro -139
GBPNZD.pro -135
NZDJPY.pro -820
AUDJPY.pro -331
AUDCHF.pro 165
GBPJPY.pro -667
GBPAUD.pro 102
GBPCHF.pro -368
CHFJPY.pro 171
NZDCAD.pro -228
EURNZD.pro -1.2K
CADJPY.pro 223
AUDCAD.pro -33
CADCHF.pro 79
EURJPY.pro 288
EURAUD.pro -242
GBPCAD.pro -741
EURCHF.pro 99
EURGBP.pro -338
EURCAD.pro 62
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +402.79 USD
Худший трейд: -288 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +196.29 USD
Макс. убыток в серии: -270.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.24 03:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.45% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Airbus Axi Select
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
4.6K
USD
43
94%
603
36%
43%
1.48
4.43
USD
54%
1:100
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