- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
606
盈利交易:
221 (36.46%)
亏损交易:
385 (63.53%)
最好交易:
402.79 USD
最差交易:
-287.64 USD
毛利:
8 163.06 USD (787 202 pips)
毛利亏损:
-5 497.95 USD (467 575 pips)
最大连续赢利:
25 (196.29 USD)
最大连续盈利:
1 738.54 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
39.88%
最大入金加载:
1.03%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.63
长期交易:
279 (46.04%)
短期交易:
327 (53.96%)
利润因子:
1.48
预期回报:
4.40 USD
平均利润:
36.94 USD
平均损失:
-14.28 USD
最大连续失误:
25 (-270.50 USD)
最大连续亏损:
-734.06 USD (4)
每月增长:
1.25%
年度预测:
15.19%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
234.61 USD
最大值:
734.06 USD (34.09%)
相对跌幅:
结余:
53.73% (308.15 USD)
净值:
0.70% (32.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|193
|USDJPY.pro
|28
|AUDUSD.pro
|27
|GBPUSD.pro
|26
|NZDUSD.pro
|26
|EURUSD.pro
|24
|USDCHF.pro
|24
|USDCAD.pro
|20
|AUDNZD.pro
|17
|NZDCHF.pro
|17
|GBPNZD.pro
|16
|NZDJPY.pro
|16
|AUDJPY.pro
|14
|AUDCHF.pro
|14
|GBPJPY.pro
|13
|GBPAUD.pro
|13
|GBPCHF.pro
|13
|CHFJPY.pro
|13
|NZDCAD.pro
|12
|EURNZD.pro
|11
|CADJPY.pro
|9
|AUDCAD.pro
|9
|CADCHF.pro
|9
|EURJPY.pro
|8
|EURAUD.pro
|8
|GBPCAD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|EURGBP.pro
|7
|EURCAD.pro
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|3.2K
|USDJPY.pro
|-27
|AUDUSD.pro
|-51
|GBPUSD.pro
|-61
|NZDUSD.pro
|-15
|EURUSD.pro
|-110
|USDCHF.pro
|-12
|USDCAD.pro
|-26
|AUDNZD.pro
|1
|NZDCHF.pro
|-7
|GBPNZD.pro
|-5
|NZDJPY.pro
|-40
|AUDJPY.pro
|-37
|AUDCHF.pro
|0
|GBPJPY.pro
|-23
|GBPAUD.pro
|-19
|GBPCHF.pro
|-1
|CHFJPY.pro
|-13
|NZDCAD.pro
|-6
|EURNZD.pro
|-19
|CADJPY.pro
|-8
|AUDCAD.pro
|-17
|CADCHF.pro
|0
|EURJPY.pro
|-15
|EURAUD.pro
|-19
|GBPCAD.pro
|-12
|EURCHF.pro
|4
|EURGBP.pro
|-5
|EURCAD.pro
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|330K
|USDJPY.pro
|-563
|AUDUSD.pro
|-1.1K
|GBPUSD.pro
|-2.3K
|NZDUSD.pro
|-652
|EURUSD.pro
|-1.4K
|USDCHF.pro
|-319
|USDCAD.pro
|-763
|AUDNZD.pro
|493
|NZDCHF.pro
|-139
|GBPNZD.pro
|-135
|NZDJPY.pro
|-820
|AUDJPY.pro
|-331
|AUDCHF.pro
|165
|GBPJPY.pro
|-667
|GBPAUD.pro
|102
|GBPCHF.pro
|-368
|CHFJPY.pro
|171
|NZDCAD.pro
|-228
|EURNZD.pro
|-1.2K
|CADJPY.pro
|223
|AUDCAD.pro
|-33
|CADCHF.pro
|79
|EURJPY.pro
|288
|EURAUD.pro
|-242
|GBPCAD.pro
|-741
|EURCHF.pro
|99
|EURGBP.pro
|-338
|EURCAD.pro
|62
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +402.79 USD
最差交易: -288 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +196.29 USD
最大连续亏损: -270.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
78%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
43
94%
606
36%
40%
1.48
4.40
USD
USD
54%
1:100