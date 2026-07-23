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Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

Airbus Axi Select

Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro
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交易:
606
盈利交易:
221 (36.46%)
亏损交易:
385 (63.53%)
最好交易:
402.79 USD
最差交易:
-287.64 USD
毛利:
8 163.06 USD (787 202 pips)
毛利亏损:
-5 497.95 USD (467 575 pips)
最大连续赢利:
25 (196.29 USD)
最大连续盈利:
1 738.54 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
39.88%
最大入金加载:
1.03%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.63
长期交易:
279 (46.04%)
短期交易:
327 (53.96%)
利润因子:
1.48
预期回报:
4.40 USD
平均利润:
36.94 USD
平均损失:
-14.28 USD
最大连续失误:
25 (-270.50 USD)
最大连续亏损:
-734.06 USD (4)
每月增长:
1.25%
年度预测:
15.19%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
234.61 USD
最大值:
734.06 USD (34.09%)
相对跌幅:
结余:
53.73% (308.15 USD)
净值:
0.70% (32.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 193
USDJPY.pro 28
AUDUSD.pro 27
GBPUSD.pro 26
NZDUSD.pro 26
EURUSD.pro 24
USDCHF.pro 24
USDCAD.pro 20
AUDNZD.pro 17
NZDCHF.pro 17
GBPNZD.pro 16
NZDJPY.pro 16
AUDJPY.pro 14
AUDCHF.pro 14
GBPJPY.pro 13
GBPAUD.pro 13
GBPCHF.pro 13
CHFJPY.pro 13
NZDCAD.pro 12
EURNZD.pro 11
CADJPY.pro 9
AUDCAD.pro 9
CADCHF.pro 9
EURJPY.pro 8
EURAUD.pro 8
GBPCAD.pro 8
EURCHF.pro 8
EURGBP.pro 7
EURCAD.pro 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 3.2K
USDJPY.pro -27
AUDUSD.pro -51
GBPUSD.pro -61
NZDUSD.pro -15
EURUSD.pro -110
USDCHF.pro -12
USDCAD.pro -26
AUDNZD.pro 1
NZDCHF.pro -7
GBPNZD.pro -5
NZDJPY.pro -40
AUDJPY.pro -37
AUDCHF.pro 0
GBPJPY.pro -23
GBPAUD.pro -19
GBPCHF.pro -1
CHFJPY.pro -13
NZDCAD.pro -6
EURNZD.pro -19
CADJPY.pro -8
AUDCAD.pro -17
CADCHF.pro 0
EURJPY.pro -15
EURAUD.pro -19
GBPCAD.pro -12
EURCHF.pro 4
EURGBP.pro -5
EURCAD.pro -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 330K
USDJPY.pro -563
AUDUSD.pro -1.1K
GBPUSD.pro -2.3K
NZDUSD.pro -652
EURUSD.pro -1.4K
USDCHF.pro -319
USDCAD.pro -763
AUDNZD.pro 493
NZDCHF.pro -139
GBPNZD.pro -135
NZDJPY.pro -820
AUDJPY.pro -331
AUDCHF.pro 165
GBPJPY.pro -667
GBPAUD.pro 102
GBPCHF.pro -368
CHFJPY.pro 171
NZDCAD.pro -228
EURNZD.pro -1.2K
CADJPY.pro 223
AUDCAD.pro -33
CADCHF.pro 79
EURJPY.pro 288
EURAUD.pro -242
GBPCAD.pro -741
EURCHF.pro 99
EURGBP.pro -338
EURCAD.pro 62
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +402.79 USD
最差交易: -288 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +196.29 USD
最大连续亏损: -270.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.24 03:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.45% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
A large drawdown may occur on the account again
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资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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杠杆
Airbus Axi Select
每月30 USD
78%
0
0
USD
4.6K
USD
43
94%
606
36%
40%
1.48
4.40
USD
54%
1:100
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