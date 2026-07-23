SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Airbus Axi Select
Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

Airbus Axi Select

Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro
Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

Henrique Da Costa Carvalho Ribeiro

0 reviews
Reliability
42 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 81%
Axi-US05-Live
1:100
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
600
Profit Trades:
220 (36.66%)
Loss Trades:
380 (63.33%)
Best trade:
402.79 USD
Worst trade:
-287.64 USD
Gross Profit:
8 132.63 USD (784 155 pips)
Gross Loss:
-5 392.14 USD (457 022 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (196.29 USD)
Maximal consecutive profit:
1 738.54 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
44.03%
Max deposit load:
1.03%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
9
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
3.73
Long Trades:
275 (45.83%)
Short Trades:
325 (54.17%)
Profit Factor:
1.51
Expected Payoff:
4.57 USD
Average Profit:
36.97 USD
Average Loss:
-14.19 USD
Maximum consecutive losses:
25 (-270.50 USD)
Maximal consecutive loss:
-734.06 USD (4)
Monthly growth:
2.92%
Annual Forecast:
35.37%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
234.61 USD
Maximal:
734.06 USD (34.09%)
Relative drawdown:
By Balance:
53.73% (308.15 USD)
By Equity:
0.53% (24.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.pro 187
USDJPY.pro 28
AUDUSD.pro 27
GBPUSD.pro 26
NZDUSD.pro 26
EURUSD.pro 24
USDCHF.pro 24
USDCAD.pro 20
AUDNZD.pro 17
NZDCHF.pro 17
GBPNZD.pro 16
NZDJPY.pro 16
AUDJPY.pro 14
AUDCHF.pro 14
GBPJPY.pro 13
GBPAUD.pro 13
GBPCHF.pro 13
CHFJPY.pro 13
NZDCAD.pro 12
EURNZD.pro 11
CADJPY.pro 9
AUDCAD.pro 9
CADCHF.pro 9
EURJPY.pro 8
EURAUD.pro 8
GBPCAD.pro 8
EURCHF.pro 8
EURGBP.pro 7
EURCAD.pro 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 3.3K
USDJPY.pro -27
AUDUSD.pro -51
GBPUSD.pro -61
NZDUSD.pro -15
EURUSD.pro -110
USDCHF.pro -12
USDCAD.pro -26
AUDNZD.pro 1
NZDCHF.pro -7
GBPNZD.pro -5
NZDJPY.pro -40
AUDJPY.pro -37
AUDCHF.pro 0
GBPJPY.pro -23
GBPAUD.pro -19
GBPCHF.pro -1
CHFJPY.pro -13
NZDCAD.pro -6
EURNZD.pro -19
CADJPY.pro -8
AUDCAD.pro -17
CADCHF.pro 0
EURJPY.pro -15
EURAUD.pro -19
GBPCAD.pro -12
EURCHF.pro 4
EURGBP.pro -5
EURCAD.pro -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 338K
USDJPY.pro -563
AUDUSD.pro -1.1K
GBPUSD.pro -2.3K
NZDUSD.pro -652
EURUSD.pro -1.4K
USDCHF.pro -319
USDCAD.pro -763
AUDNZD.pro 493
NZDCHF.pro -139
GBPNZD.pro -135
NZDJPY.pro -820
AUDJPY.pro -331
AUDCHF.pro 165
GBPJPY.pro -667
GBPAUD.pro 102
GBPCHF.pro -368
CHFJPY.pro 171
NZDCAD.pro -228
EURNZD.pro -1.2K
CADJPY.pro 223
AUDCAD.pro -33
CADCHF.pro 79
EURJPY.pro 288
EURAUD.pro -242
GBPCAD.pro -741
EURCHF.pro 99
EURGBP.pro -338
EURCAD.pro 62
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +402.79 USD
Worst trade: -288 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +196.29 USD
Maximal consecutive loss: -270.50 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US05-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.07.24 03:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.45% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
A large drawdown may occur on the account again
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Airbus Axi Select
30 USD per month
81%
0
0
USD
4.7K
USD
42
94%
600
36%
44%
1.50
4.57
USD
54%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.