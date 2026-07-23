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Сигналы / MetaTrader 5 / Supersafe Trader Scalper 484
Minh Tue Le

Supersafe Trader Scalper 484

Minh Tue Le
Minh Tue Le

Minh Tue Le

0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
FTMO-Server4
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
48 (72.72%)
Убыточных трейдов:
18 (27.27%)
Лучший трейд:
794.69 USD
Худший трейд:
-3 634.38 USD
Общая прибыль:
3 096.20 USD (115 586 pips)
Общий убыток:
-11 031.02 USD (212 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (400.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 220.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
45.50%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
1 (1.52%)
Коротких трейдов:
65 (98.48%)
Профит фактор:
0.28
Мат. ожидание:
-120.22 USD
Средняя прибыль:
64.50 USD
Средний убыток:
-612.83 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 886.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 634.38 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 243.31 USD
Максимальная:
8 643.66 USD (8.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (8 643.66 USD)
По эквити:
2.65% (2 581.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.cash 62
XAUUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.cash -5.4K
XAUUSD -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.cash -96K
XAUUSD -507
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +794.69 USD
Худший трейд: -3 634 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +400.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 886.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Less analysis with short-term trades.

Max daily drawdown: 5% (x100).

Symbols: US100, GOLD and more.

Trading signals by Supersafe Trader using Gen-4 Trading System on MetaTrader 5.

Website: https://www.patreon.com/c/supersafetrader


Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Supersafe Trader Scalper 484
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
92K
USD
11
0%
66
72%
0%
0.28
-120.22
USD
9%
1:100
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