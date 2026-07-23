- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
48 (72.72%)
Убыточных трейдов:
18 (27.27%)
Лучший трейд:
794.69 USD
Худший трейд:
-3 634.38 USD
Общая прибыль:
3 096.20 USD (115 586 pips)
Общий убыток:
-11 031.02 USD (212 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (400.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 220.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
45.50%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
1 (1.52%)
Коротких трейдов:
65 (98.48%)
Профит фактор:
0.28
Мат. ожидание:
-120.22 USD
Средняя прибыль:
64.50 USD
Средний убыток:
-612.83 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 886.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 634.38 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 243.31 USD
Максимальная:
8 643.66 USD (8.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (8 643.66 USD)
По эквити:
2.65% (2 581.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100.cash
|62
|XAUUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100.cash
|-5.4K
|XAUUSD
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100.cash
|-96K
|XAUUSD
|-507
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +794.69 USD
Худший трейд: -3 634 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +400.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 886.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Less analysis with short-term trades.
Max daily drawdown: 5% (x100).
Symbols: US100, GOLD and more.
Trading signals by Supersafe Trader using Gen-4 Trading System on MetaTrader 5.
Website: https://www.patreon.com/c/supersafetrader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
92K
USD
USD
11
0%
66
72%
0%
0.28
-120.22
USD
USD
9%
1:100