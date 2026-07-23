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Minh Tue Le

Supersafe Trader Scalper 484

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交易:
71
盈利交易:
51 (71.83%)
亏损交易:
20 (28.17%)
最好交易:
794.69 USD
最差交易:
-3 634.38 USD
毛利:
3 270.61 USD (116 694 pips)
毛利亏损:
-11 056.67 USD (212 646 pips)
最大连续赢利:
26 (400.35 USD)
最大连续盈利:
1 220.24 USD (8)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
45.50%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.90
长期交易:
1 (1.41%)
短期交易:
70 (98.59%)
利润因子:
0.30
预期回报:
-109.66 USD
平均利润:
64.13 USD
平均损失:
-552.83 USD
最大连续失误:
14 (-1 886.76 USD)
最大连续亏损:
-3 634.38 USD (1)
每月增长:
-4.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8 243.31 USD
最大值:
8 643.66 USD (8.61%)
相对跌幅:
结余:
8.61% (8 643.66 USD)
净值:
2.65% (2 581.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100.cash 64
XAUUSD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100.cash -5.4K
XAUUSD -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100.cash -95K
XAUUSD -477
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Less analysis with short-term trades.

Max daily drawdown: 5% (x100).

Symbols: US100, GOLD and more.

Trading signals by Supersafe Trader using Gen-4 Trading System on MetaTrader 5.

Website: https://www.patreon.com/c/supersafetrader


没有评论
2026.08.10 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
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