- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
51 (71.83%)
亏损交易:
20 (28.17%)
最好交易:
794.69 USD
最差交易:
-3 634.38 USD
毛利:
3 270.61 USD (116 694 pips)
毛利亏损:
-11 056.67 USD (212 646 pips)
最大连续赢利:
26 (400.35 USD)
最大连续盈利:
1 220.24 USD (8)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
45.50%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.90
长期交易:
1 (1.41%)
短期交易:
70 (98.59%)
利润因子:
0.30
预期回报:
-109.66 USD
平均利润:
64.13 USD
平均损失:
-552.83 USD
最大连续失误:
14 (-1 886.76 USD)
最大连续亏损:
-3 634.38 USD (1)
每月增长:
-4.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8 243.31 USD
最大值:
8 643.66 USD (8.61%)
相对跌幅:
结余:
8.61% (8 643.66 USD)
净值:
2.65% (2 581.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100.cash
|64
|XAUUSD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100.cash
|-5.4K
|XAUUSD
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100.cash
|-95K
|XAUUSD
|-477
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +794.69 USD
最差交易: -3 634 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +400.35 USD
最大连续亏损: -1 886.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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Max daily drawdown: 5% (x100).
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
92K
USD
USD
11
0%
71
71%
0%
0.29
-109.66
USD
USD
9%
1:100